Aktierne stiger på Trumps udtalelse: »Kina vil lave en aftale«

Det er stadig uklart, hvordan de fremtidige forhandlinger om en handelsaftale vil udspille sig, men Trump var sikker på pressemødet efter G7-mødet. »Kina vil lave en aftale,« bedyrer Trump.

Aktierne ser ud til at puste en smule ud i frygten for en eskalerende handelskrig, efter at den amerikanske præsident Donald Trump sagde, at Kina er klar til at indgå en aftale.

Det er dog uvist, hvorvidt der har fundet en egentlig telefonsamtale sted mellem USA og Kina. Mandag sagde Trump, at Kina havde kontaktet USA´s embedsfolk og sagt, at man var villig til at gå tilbage til forhandlingsbordet. Men under pressemødet på afslutningen af G7-mødet senere mandag, kom det dog frem, at det var lidt uklart, hvorvidt en specifik telefonsamtale egentlig havde fundet sted.

»Der har fundet en række telefonsamtaler sted på højeste plan, andet har jeg ikke at sige. Kina vil lave en aftale. Jeg er overbevist om, at Kina er klar til at lave en aftale,« lød det fra Trump på pressemødet, hvor han ikke gik mere specifikt ind i, hvorvidt han egentlig havde fået et opkald fra Kinas topfolk eller ej.

Men det var åbenbart nok til at berolige markederne for en stund, efter en voldsom afslutning i fredags, hvor alt tydede på, at handelskrigen eskalerede yderligere med modsvar fra både USA og Kina.

Omkring eftermiddag amerikansk tid er de tre ledende indeks, Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq oppe med over 1 pct., efter at have været i minus i de første timer af mandagens handel.

De finansielle markeder har ellers svinget meget de seneste dage og været i stor forvirring om, hvilken retning forhandlingerne om en handelsaftale mellem USA og Kina gik, og hvorvidt en våbenhvile i handelskrigen var tæt på eller lang fra.

»Den nyeste udvikling bekræfter vores forventning om, at handelskrigen kommer til at vare ved i et godt stykke tid endnu,« skriver Michelle Meyer, USA-økonom i Bank of America.

Hun peger dog på, at hastigheden i eskaleringen på det seneste er bekymrende, og at investorerne nok skal berede sig på, at konflikten vil påvirke investeringsklimaet i et godt stykke tid, uanset om tweets og udtalelser peger i den ene retning, for erfaringen viser, at det hurtigt kan gå den anden vej igen.

Kina har ikke officielt meldt ud, om man er klar til at forhandle. En talsmand fra Kinas udenrigsministerium siger, at han ikke er klar over, at der har fundet en telefonsamtale sted.

Trump derimod siger, at han er klar til at forhandle om en ny aftale med Kina, »hvis det er en fair aftale,« lød det fra Trump på G7-pressemødet.