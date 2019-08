Sverige overvejer at udstede 100 års-obligationer

Med en fortsat faldende rente overvejer den svenske stat at følge trop med en række andre europæiske lande og udstede obligationer med ultralang løbetid.

Renten fortsætter med at falde. Også på den anden side af Øresund.

Alle svenske statsobligationer ud til 15 års løbetid har negativ rente, og den længst løbende obligation på 20 år handles lige nu omkring en rente på 0,05 pct.

Derfor overvejer den svenske stat, om den skal gå linen længere ud og udstede en ultralang obligation med 100 års løbetid.

»Vi overvejer at se på et såkaldt ultralangt lån, hvor man kan binde lånet i op til 100 år. Andre lande har fået usædvanligt lave renter på sådanne lån,« sagde Hans Lindblad, chef for svenske Riksgälden, tirsdag aften på svensk TV, SVT.

Han understregede dog, at man først ville undersøge markedet, om der er efterspørgsel, og hvordan det eventuelt vil påvirke finansieringsmønstrene.

De negative renter i både Danmark, Sverige og Europa presser obligationsmarkedet ud i nye ekstremer, så flere lande er begyndt at udstede statsobligationer med meget længere løbetider end tidligere og til historisk lave renter. Senest har bl.a. Østrig lånt penge i 100 år til en effektiv rente på 1,2 pct. Og i juli sikrede Italien sig et lån på 50 år til 2,8 pct. i rente trods landets høje offentlige gæld og politiske uro om de fremtidige finanser.

Sverige står netop overfor at skulle revurdere sin gældssituation i oktober, og her kan der altså komme en 100 års obligation på tale.

»Muligheden for at kunne fastlåse på lang sigt, hvad der synes at være usædvanligt lave renter, er meget interessant og værd at undersøge nærmere,« lød det i interviewet fra Hans Lindblad.

Renterne ser ud til at fortsætte ned, og mange landes statsobligationer er gået i minus. Dermed er efterspørgslen blandt særligt institutionelle investorer og pensionskasser efter sikre obligationer, der giver en positiv rente, steget.

Analytikere peger dog på, at den svenske udstedelse ikke vil blive så stor. Sverige har en af de laveste gældsbyrder i Europa med en statsgæld på ca. 35 pct. af BNP, og lånebehovet er minimalt. Til gengæld er efterspørgslen stor.

»Sverige har den højeste kreditvurdering, vi er et stabilt demokrati, vi har en lille og faldende statsgæld. Det er også grunden til, at vi er et af verdens mest efterspurgte lande at låne penge til,« sagde Hans Lindblad.