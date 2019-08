Danske Bank politianmeldt af Finanstilsynet

Finanstilsynets bestyrelse har behandlet sagen om Flexinvest Fri-skandalen.

Danske Bank er blevet politianmeldt og modtager en række påbud af Finanstilsynet for bankens skandale om investeringsproduktet Flexinvest Fri, som tusindvis af danskere har brugt.

Flexinvest Fri-sagen I slutningen af juni 2019 kom det frem, at Danske Bank har solgt investeringsproduktet Flexinvest Fri til tusindvis af kunder, selv om banken forventede, at produktet ville giver kunderne et negativt afkast, når gebyrerne til banken var betalt.

Sagen fik Danske Banks bestyrelse til at fyre bankdirektør Jesper Nielsen, som var ansvarlig for Danske Banks aktiviteter i Danmark på tidspunktet, hvor man valgte at gennemføre gebyrstigninger på trods af, at man forventede et negativt afkast for kunderne.

Efter yderligere undersøgelse har banken ifølge Finans’ oplysninger også valgt at fyre John Glottrup, der var chef for forretningsudvikling i Danske Banks Wealth Management-division.

Finanstilsynet meddelte samtidig, at det var i gang med at undersøge sagen. Den undersøgelse ventes afsluttet i sensommeren. Ifølge et udkast til tilsynets afgørelse, står Danske Bank til at få flere alvorlige påbud og massiv kritik for at have tilsidesat kundernes interesser.

Danske Bank har selv meddelt, at sagen berører omkring 87.000 kunder i Danmark. Danske Bank vil godtgøre kunderne ved at udbetale en kompensation, der i alt ventes at løbe op i omkring 400 mio. kr.

Det fremgår af en pressemeddelelse, Finanstilsynet fredag eftermiddag har offentliggjort, efter tilsynets bestyrelse har set på sagen.

»Banken bliver politianmeldt for vildledning af kunderne. Selvom banken blev bekendt med, at en meget stor del af deres kunder kunne forvente et negativt nettoafkast, oplyste banken ikke kunderne om det,« står der i pressemeddelelsen.

Flexinvest Fri-skandalen har kostet flere fremtrædende chefer jobbet i Danske Bank, heriblandt den tidligere midlertidige topchef Jesper Nielsen.

Ifølge Finanstilsynet fortsatte Danske Bank også i en længere periode med at sælge de pågældende investeringsstrategier i Flexinvest Fri til nye kunder. De nye kunder blev heller ikke oplyst om det forventede negative nettoafkast.

»Det er efter Finanstilsynets opfattelse en meget alvorlig overtrædelse af de forbrugerbeskyttende regler, der gælder på området. En overtrædelse, som også kan være med til at svække tilliden til det finansielle system,« skriver Finanstilsynet.

Danske Bank hævede i juli 2017 gebyrer for bankens kunder af investeringsstrategierne Flexinvest Fri.

På det tidspunkt var banken detaljeret advaret om, at det ville betyde, at titusindvis af kunder måtte forvente at få et negativt afkast. Altså ende med at betale flere penge, end de tjente på deres investering.

Som bank skal man varetage kundens interesse. Og derfor har Finanstilsynet slået ned på bankens gebyrstigninger, da de ikke var i kundens - men i bankens interesse.

Udover at politianmelde Danske Bank har Finanstilsynet altså også valgt at give banken en række påbud.

Danske Bank skal som følge af afgørelsen gennemføre nye egnethedstests af alle kunder med en investeringsaftale i Flexinvest Fri. Banken skal også berigtige den mangelfulde kommunikation til hver enkelt Flexinvest Fri-kunde, der har haft et forventet negativt nettoafkast.

Danske Bank har også modtaget en række andre påbud, der skal sikre, at den lever op til investorbeskyttelsesreglerne ved salg og rådgivning af investeringsprodukter.

Danske Bank skal senest den 30. september 2019 oplyse Finanstilsynet om, hvordan banken har efterlevet eller fremover vil efterleve påbuddene.

Finanstilsynet har i sin politianmeldelse anmodet om, at bagmandspolitiet skal indlede den politimæssige efterforskning.