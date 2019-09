Nogle af bankernes investeringsfonde giver kunderne et forventeligt tab. Eksperter ryster på hovedet, men Nordea og Danske Bank forsvarer produkterne til nogle kunder.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

Danske banker møder hård kritik for at placere kunders opsparing i obligationsfonde, selvom fondene står til at give tab. Det drejer sig om milliarder af kroner, som står placeret i fonde, som ifølge en ny opgørelse styrer mod negative afkast, når gebyrerne er betalt.

»Jeg synes, det er fuldstændig ubegribeligt, at der ligger så mange penge i fonde med korte obligationer,« siger professor Carsten Tanggaard fra Aarhus Universitet.

Han mener, at situationen er lige så alvorlig som sagen om investeringsproduktet Flexinvest Fri, hvor Danske Bank ifølge Finanstilsynet vildledte kunder til at investere i produkter med negative forventede afkast.

Det kan man simpelthen ikke tillade sig, og det er lige til bagmandspolitiet. Carsten Tanggaard. professor ved Aarhus Universitet.

»Når man tænker på, at Danske Bank er blevet politianmeldt i Flexinvest-sagen, så forstår jeg slet ikke, at bankerne tør stoppe disse fonde ned i halsen på folk. Det kan man simpelthen ikke tillade sig, og det er lige til bagmandspolitiet,« siger Carsten Tanggaard.

Den uafhængige investeringsrådgiver Uvildige.dk har indsamlet fondenes egne nøgletal for omkostninger og effektive renter. Det giver et her-og-nu-billede af, hvad afkastet i fondene bliver, hvis renterne hverken falder eller stiger.

Tallene viser, at over 15 mia. kr. er placeret i fonde med korte obligationer, der ifølge rådgiverne giver et forventet tab. Dertil kommer en række fonde med virksomhedsobligationer og lange obligationer, hvor man skal have yderligere rentefald for at undgå tab.

»Bankerne bør kontakte kunderne med en anbefaling om at flytte denne type investeringer over på konti, hvor kunderne får nul procent i rente. Det er langt bedre end et negativt forventet afkast, hvor man samtidig risikerer stort kurstab, hvis markedsrenterne stiger,« siger Hans Peter Christensen, direktør i Uvildige.dk

Han bakkes op af den uafhængige rådgiver Nikolaj Holdt Mikkelsen.

Det er dyrt for bankerne, hvis de rådgiver kunderne til at flytte penge fra obligationsfonde. Nikolaj Holdt Mikkelsen, uafhængig rådgiver.

»Det er dyrt for bankerne, hvis de rådgiver kunderne til at flytte penge fra obligationsfonde til en indlånkonto. De vil miste deres gebyrer fra fondene, og de vil tabe penge på at give kunden en nul-rente-konto. Det er måske derfor, at nogle banker er lidt henholdende,« siger han.

Enkelte banker som Ringkjøbing Landbobank og Sydbank har spærret kundernes mulighed for på egen hånd at købe fonde med korte obligationer, mens de stadig mener, at der er potentiale i andre obligationsfonde.

I Nordea og Danske Bank mener man stadig, at fonde med både korte og lange obligationer er relevante for privatkunder.

»De bør bestemt overveje om en kontant placering er et bedre alternativ, men det kan ikke siges entydigt. Det kommer helt an på deres portefølje,« siger John Poulsen, investeringschef i Danske Bank.