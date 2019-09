Fem banker frifinder sig selv i kølvandet på Danske Banks skandalesag

En aktindsigt afslører, at fem danske banker ikke mener, at de har snydt på vægten i salget af deres investeringsprodukter.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

Fem af landets største banker er kommet i Finanstilsynets varme stol som en konsekvens af gebyrskandalen om Flexinvest Fri i Danske Bank. Nu viser bankernes redegørelser til Finanstilsynet, som Finans har fået aktindsigt i, at Jyske Bank, Nykredit Bank, Nordea, Spar Nord og Sydbank frifinder sig selv.

Der er dog blot tale om bankernes egne redegørelser til Finanstilsynet. Først efterfølgende skal tilsynet behandle redegørelserne, inden der kommer en afgørelse. Der er så at sige tale om sagsbehandling for åbent tæppe.

Nykredit oplyser dog i redegørelsen, at selskabet har 365 kunder med lav risikovillighed og kort tidshorisont, selvom Nykredit generelt ikke anbefaler kunderne at investere i et produkt som dette med en tidshorisont på under 3 år.

Otte af disse kunder har så lav en opsparing, at de faktisk har et negativt afkast på opsparingen. Nykredit oplyser i redegørelsen, at der typisk er tale om kunder med en pensionsordning, der er under udbetaling, eller opsparinger med løbende indbetalinger, som over tid vil øge formuen.

Nykredit oplyser, at selskabet vil kompensere disse kunder, hvis det viser sig, at de ikke er blevet rådgivet korrekt. Der er dog kun tale om et forventet negativt afkast på 75 kr. pr. kunde.

Artiklen opdateres...