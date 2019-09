Nordea kan blive tvunget til at fjerne dansker som ny topchef

ECB har endnu ikke godkendt Frank Vang-Jensen som ny koncernchef i Nordea. Alligevel er han fra dags dato bankens koncernchef.

Tæppet kan blive trukket væk under Nordea og bankens nye danske topchef, Frank Vang-Jensen.

For selvom Frank Vang-Jensen fra dags dato er ny koncernchef i Nordea, er han endnu ikke godkendt af Den Europæiske Centralbank, ECB, til stillingen.

»Juridisk er det muligt for bestyrelsen at tage denne beslutning i dag og lade Frank begynde sit arbejde som CEO. Hvis myndighederne ikke giver deres godkendelse, vil beslutningen skulle ændres. Selvom bestyrelsen ikke kan forudse udfaldet af beslutningen, føler vi os trygge ved at træffe og gennemføre denne beslutning,« skriver Nordea i en mail.

Nordeas bestyrelsesformand, Torbjörn Magnusson, uddybede det torsdag morgen på en pressekonference i finske Helsinki.

»Vi har ansøgt ECB om en godkendelse. Frank (Vang Jensen, red.) har meget bankerfaring, og vi har ingen grund til at tro, at han ikke bliver godkendt,« sagde han.

Hvis myndighederne vælger at vende tommelfingeren ned til Frank Vang-Jensen, vil det ikke være første gang, det er sket.

Tilbage i oktober valgte det danske finanstilsyn at dumpe Jacob Aarup-Andersen som ny topchef i Danske Bank, hvis bestyrelse ellers havde indstillet ham til stillingen.

Ifølge Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet, har Frank Vang-Jensen dog mere erfaring og bredde som topchef end Jacob Aarup-Andersen.

»Det er kun en formalitet, tænker jeg,« skriver han i en mail og fortæller, at Nordea muligvis har fået en form for forhåndsgodkendelse af myndighederne.

Frank Vang-Jensen kom til Nordea i 2017 som leder af personal banking og landechef i Danmark. Året efter blev han forfremmet til chef for personal banking i hele Nordea-koncernen og medlem af koncernledelsen. Han fortsætter som leder af personal banking, indtil der er udpeget en efterfølger.

Tidligere var han i mange år ansat i Handelsbanken, heriblandt lidt over ét år som koncernchef. Den stilling blev han dog fyret fra.