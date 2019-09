Stor ledelsesrokade i Danske Bank

Tre medlemmer af direktionen forlader landets største bank.

Danske Bank har sat sit nye ledelseshold og har samtidig ændret i organisationen. Ændringerne betyder bl.a., at finansdirektør Christian Baltzer sammen med de de to andre direktionsmedlemmer Jim Ditmore og Frederik Gjessing Vinten skal se sig om efter nye jobs. Derudover får Jacob Aarup-Andersen, der var i spil til at blive topchef i Danske Bank, nyt ansvarsområde.