Flere kunder i Jyske Bank bliver ramt af negative renter

Fremover vil kunder med 750.000 kr. på kontoen skulle betale negative renter.

Jyske Bank går igen forrest med de negative renter til privatkunder. Banken med hovedsæde i Silkeborg skruer nemlig på rentesatserne, så flere kunder bliver ramt af negative renter. Det oplyser banken på sin hjemmeside.

»På grund af rentesænkningen i sidste uge, taber vi nu endnu flere penge, og den regning er vi nødt til at dele med vores kunder,« udtaler ordførende direktør i Jyske Bank, Anders Dam, med henvisning til, at først ECB og sidenhen Nationalbanken sænkede renten.

Fra den 1. december i år bliver privatkunder med mere end 750.000 kr. på kontoen ramt af negative renter. Rentesatsen kommer til at ligge på minus 0,75 pct.

»Det er helt naturligt. Den første grænse på 7,5 mio. kr. var et varselsskud. Når Anders Dam går forrest, er det fordi, at Danske Bank og Nordea med deres sager (hvidvasks og udbytteskat, red.) ikke kan gå forrest. Så Anders Dam er nødt til at tage en for holdet,« siger Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.

Kommer vi længere ned end 750.000 kr.?

»Ja. Jeg tror, at vi kommer længere ned. Med mindre politikerne får Nationalbanken til at tillade, at bankerne kan sende flere penge ind i Nationalbanken til en rente på 0,0 pct. Men hvis ikke politikerne gør noget, så kommer grænsen på 750.000 kr. til at være en mellemstation. Men vi kommer ikke ned på et niveau, hvor helt almindelige menneskers små indskud bliver ramt,« siger Per Hansen.

Jyske Bank var den første bank i Danmark til at meddele, at den ville indføre negative renter for private kunder. Det skete i forbindelse med bankens halvårsregnskab. I den forbindelse meddelte banken, at privatkunder med mere end 7,5 mio. kr. på kontoen ville blive mødt af en negativ rente på 0,6 pct.

Med dagens meddelelse bliver der altså ikke kun justeret på selve rentesatsen. Beløbsgrænsen bliver også barberet kraftigt ned, og den vil ikke kun ramme almindelige indlånskonti. Pensionsopsparinger over 750.000 kr., som ikke er investeret, bliver også ramt af minusrenter.

»Det er vidtgående. Det må man sige. Men kan heller ikke komme uden om, at vi lever i helt unormale tider, og der er ufatteligt mange beløb stående på pensionskonti, som ikke er investeret. Der er tale om store beløb, og der er en regning, der skal betales, uanset om nationalbankdirektør Lars Rohde bagatelliserer det,« siger Per Hansen.

Den nye rentesats kommer også til at gælde for erhvervskunder.