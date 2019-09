Jyske Bank-tiltag kan sende årlig milliardregning til de danske familier

En samlet opsparing på 340 mia. kr. kan blive omfattet af negative renter i banken, hvis hele banksektoren sætter grænsen for negative renter på indlån ved 750.000 kr.

160.000 danskere skal betale negative renter af en samlet opsparing på i omegnen af 340 mia. kr.

Det bliver realiteten, hvis grænsen for at betale for at have penge stående i banken fremover sættes ved 750.000 kr.

Det viser tal fra Danmarks Statistik og Finanstilsynet. En sådan grænse vil sende en regning i milliardklassen til de danske familier hvert år.

Fredag indførte Jyske Bank som den første bank en negativ rente på 0,75 pct. for indlån, der overstiger beløbet på 750.000 kr. Det er vurderingen, at de øvrige banker i et eller andet omfang vil følge trop, fordi de negative markedsrenter gør det dyrt for bankerne at håndtere kundernes indlån.

»Jeg tror, at især banker med store indlånsoverskud gerne vil. Det spændende bliver, om førerhunden følger med. Negativ rente til erhvervskunder slog først rigtigt igennem, da Danske Bank indførte det,« siger Lars Krull, seniorforsker på Aalborg Universitet.

Hvis en negativ rente på 0,75 pct. bliver branchestandard, vil det som udgangspunkt give privatkunder en årlig regning på 2,6 mia. kr. før skat.

Jeg tør ganske enkelt ikke love, at de 750.000 kr. er grænsen på sigt. Jeg håber, at vi ikke skal længere ned, men det afhænger af, om der kommer en øget vækst i økonomien, så det generelle renteniveau kommer lidt op. Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank

Ifølge Nordnet kommer grænsen for betaling af negative renter endnu længere ned, medmindre politikerne via Nationalbanken giver bankerne en håndsrækning, så de slipper for selv at betale for at placere kundernes indlån i Nationalbanken.

»Hvis ikke politikerne gør noget, kommer grænsen på 750.000 kr. til at være en mellemstation. Men vi kommer ikke ned på et niveau, hvor helt almindelige menneskers små indskud bliver ramt,« vurderer Per Hansen, investeringsøkonom i Nordnet.

En rundringning til en stribe banker foretaget af mediet Finanswatch viser, at flere banker vil indføre negative renter for privatkunder. Samtidig viser rundringningen, at banker, der indtil nu har friholdt erhvervskunder for negative renter, ændrer kurs på det felt.

I Jyske Bank vil den øverste chef ikke afvise, at endnu flere privatkunder kommer til at betale negative renter.

»Jeg tør ganske enkelt ikke love, at de 750.000 kr. er grænsen på sigt. Jeg håber, at vi ikke skal længere ned, men det afhænger af, om der kommer en øget vækst i økonomien, så det generelle renteniveau kommer lidt op,« siger Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank.

Jyske Banks øgede opkrævning af negative renter kommer, ugen efter at ECB sænkede renten og Nationalbanken fulgte trop.