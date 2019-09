Tysk bank skal betale bøde på 110 millioner kroner til Danmark

Tyske North Channel Bank er blevet idømt en bøde på 110 mio. kr. i den såkaldte udbyttesag.

Niels Sandøe, født 1958, er medlem af Finans’ gravergruppe. Han har igennem de seneste 10 år beskæftiget sig med undersøgende journalistik. Niels Sandøe har været nomineret til Cavlingprisen fem gange for en række afsløringer og artikelserier. Bl.a. om nepotisme, magtmisbrug og pamperi i henholdsvis Codan og Lærerstandens Brandforsikring. Og for “Det Store Ejendomsspil” om ejendomsboblen, der var pumpet op med ikke-eksisterende kroner og byggede på overbelåning og pantebrevskarruseller samt for bogen Andre Folks Penge. Modtog FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik i 2007 og 2013. Modtog Publicistprisen 2014 og Erhvervsjournalistprisen i 2015. Er forfatter til Kampen om Danmarks Olie og medforfatter på bøgerne Kammerherrens Nye Klæder og Andre Folks Penge.

Jesper Høberg, f. 1975, er chef for Finans’ gravergruppe. Jesper er uddannet journalist på Danmarks Journalistskole i 2002, og efter et kort vikariat hos Ritzaus Bureau landede han på Jyllands-Posten som erhvervsjournalist. Her har han stået bag en lang række dagsordensættende historier og artikelserier om blandt andet korruption i FN’s olie-for-mad program, kollapset i Genan og Johan Schlüter Advokatfirma. I 2004 blev han nomineret til Cavling-prisen for afsløringen af, at TDC havde udnyttet et hul i skatteloven til at score et kunstigt skattefradrag i milliardklassen. I 2013 blev han nomineret til FUJ-prisen for fremragende undersøgende journalistik, og i 2017 var han med til at vinde FUJ-prisen for afsløringer af, hvordan bilbranchen barberede store summer af registreringsafgiften på leasingbiler. Han er født i Nordsjælland, men fastholder, at han tidligt konverterede til jydedommen, og at han i dag er full blown nordjyde.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Den tyske bank North Channel Bank har fået en bøde 110 mio. kr. for at have medvirket til bedrageri i den såkaldte udbyttesag, hvor den danske statskasse er blevet bedraget for anslået 12,7 mia. kr.

Banken har accepteret bøden på det retsmøde mandag ved Retten i Glostrup, oplyser Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

»Det er meget tilfredsstillende, at vi nu har fået den første afgørelse ved domstolene i udbytteskattesagerne, hvor den danske stat er blevet svindlet til at udbetale udbytteskat. Samlet er der tale om danmarkshistoriens største bedragerisag, som har påført samfundet og statskassen et meget stort tab,« siger Kirsten Dyrman, fungerende chef for SØIK - også kendt som bagmandspolitiet.

North Channel Bank får bøden for at have medvirket til, at der uberettiget blev udbetalt 1,1 mia. kr. i udbytteskat fra den danske statskasse. Selv tjente den tyske bank 55 mio. kr. på udbetalingerne.

Banken er ifølge Politiken og TV2 tæt forbundet med de to amerikanere, som de to medier søndag identificerede som hidtil ukendte bagmænd i udbytteskandalen.

Ifølge TV2 og Politiken købte amerikanerne North Channel Bank i 2012 gennem et netværk af selskaber. Ifølge pressemeddelelsen fra anklagemyndigheden har banken produceret dokumenter, som pensionsplaner kunne bruge til at søge refusion af udbytteskat hos det danske skattevæsen.

I realiteten var det et fiktivt setup, og banken spillede ifølge pressemeddelelsen en »vigtig rolle i udfærdigelsen af dokumentsporet, der kunne bruges til at få udbetalt uberettiget udbytteskat fra den danske stat«.

Bankens nuværende ledelse har ikke medvirket til bedrageriet, oplyser Anklagemyndigheden.

Ifølge Ritzau oplyser North Channel Banks direktør Gunnar Volkers, at banken har brugt 2,5 år på at rydde op i banken, samtidig med at den har arbejdet sammen med myndighederne i Danmark, Belgien og Tyskland »for så langt som muligt at få opklaret bankens og visse personers roller i forbindelse med bankens aktiviteter«.

»Jeg vil gerne sige, at jeg som repræsentant for bankens nye ledelse er tilfreds med, at vi med domstolens afgørelse kan sætte punktum for sagen,« siger han.

I bagmandspolitiet fortsætter efterforskningen med henblik på at undersøge, om andre stilles strafferetligt til ansvar, oplyser statsadvokat Kirsten Dyrman:

»Sideløbende arbejder vi sammen med skattemyndighederne på at få så mange af pengene som muligt tilbage i statskassen,« siger hun.