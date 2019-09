Politiet leder efter tidligere Danske Bank-chef, der kan være i livsfare

Politiet i Estland leder efter Aivar Rehe, der var direktør for den skandaleramte Danske Bank-afdeling i Estland.

Aivar Rehe, der i flere år stod i spidsen for den skandaleramt Danske Bank-afdeling i Estland, kan være i livsfare. Sådan lyder det nu fra politiet i Estland, efter at Aivar Rehe har været forsvundet siden klokken 10 mandag formiddag lokal tid.

Det skriver erhvervsmediet Bloomberg.

Det estiske politi bad mandag offentligheden om hjælp til at finde den 56-årige Aivar Rehe, der frem til 2015 var direktør for afdelingen i Estland, der var centrum for hvidvaskskandalen i Danske Bank.