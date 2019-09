Medie: Bagmænd fik milliardrabat af Skattestyrelsen i forlig om udbytteskandalen

Skat lod bagmænd bag udbyttesvindel få et klækkelig milliardrabat, da der i 2015 blev indgået et forlig med bagmændene, afslører Politiken og TV 2.

Skattestyrelsen har angiveligt ladet bagmænd trække milliardudgifter til formodet svindel fra i tilbagebetalingen af over 4,1 milliarder kroner, som de trak ud af statskassen.

Det skriver Politiken og TV 2 onsdag aften.

Den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V) fortalte i maj, at man havde indkasseret over halvdelen af den udbytteskat, som en gruppe bagmænd på ulovlig vis havde fået udbetalt fra Danmark.

I et forlig i New York havde Skat landet en aftale med bagmændene om , at de skulle tilbagebetale 1,6 mia. kr. af de 2,9 mia. kr, som bagmændene angiveligt havde snydt den danske statskasse for.

Men ifølge en række dokumenter, som Politiken og TV 2 har gransket, har denne gruppe af bagmænd tømt den danske statskasse for 4,1 mia. kr. Skat havde altså kun kendskab til en del af svindlen, da de indgik et forlig med bagmændene.

Sagen er en del af den omfattende udbyttesvindel, som i alt har kostet den danske statskasse 12,7 mia. kr.

Politiken og TV 2 skriver desuden, at de stenrige bagmænd fik lov at fratrække de udgifter, de har haft i forbindelse med at snyde med udbytteskat i perioden 2012 til 2015. Det inkluderer bl.a. omkostningerne til rådgivning i at udfærdige anmodning om refusion af udbytteskat – altså præcis det trick, der var så udspekuleret, at det tog flere år for de danske skattemyndigheder at opdage det.

Den oplysning blev holdt hemmelig af Skattestyrelsen og ministeren, da forliget blev fremlagt for offentligheden i maj.