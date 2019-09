Banksystemet mangler penge: Centalbank pumper flere milliarder ind i bankerne

Federal Reserve har skruet op for pengeindsprøjtninger i banksystemet.

Federal Reserve (Fed) har åbnet mere op for hanerne til banksystemet for at dæmme op for den mangel på rede kontanter, der har præget det finansielle system på den anden side af Atlanterhavet i slutningen af september.

Manglen på likviditet er uholdbar, er det blevet påpeget fra flere sider, og potentielt kan det bl.a. påvirke udviklingen på aktiemarkedet, hvis det får lov til at fortsætte.

For at dæmme op for kontanttørken i systemet vil Feds afdeling i New York i dag, torsdag, skyde op mod 100 mia. dollars ind i banksystemet i form af kortvarige lån. Fed har siden den 17. september dagligt måttet pumpe milliarder af dollars ind i banksystemet i form af kortfristede lån for at få tandhjulene i banksystemet til at køre.

Indtil i går lå loftet for de daglige indsprøjtninger på 75 mia. dollars, men dette loft er nu hævet til 100 mia. dollars.

Loftet er blevet hævet, efter at de 24 finansinstitutioner, der har adgang til lånene fra centralbanken, onsdag lagde billet ind på lån for 91,9 mia. dollars. Dermed ønskede de næsten 17 mia. dollars mere i likviditet, end de fik. Tirsdag lå dette tal på mere end 5 mia. dollars.

Likviditetsindsprøjtningerne blev sat i værk, efter at de helt korte pengemarkedsrenter eksploderede i sidste uge. Den såkaldte repo-rente nåede kortvarigt op omkring 10 pct.

»Det lugter af, at nogle har gispet efter vejret. Det er svært at sige, hvem der har manglet dollarlikviditet, men nogen har manglet det,« har Andreas Steno Larsen, der er valuta- og rentestrateg i Nordea, tidligere udtalt.

Flere har peget på, at den akutte mangel på likviditet i det amerikanske banksystem skyldes, at amerikanske selskaber lige har betalt selskabsskat, og at den amerikanske stat er i gang med at opbygge sin kassebeholdning. Det har drænet systemet for likviditet.

Andre har påpeget, at der kan ligge mere alvorlige problemer bag. Fed er nu i gang med at undersøge, hvad der har ligget bag.

Uanset årsagen afspejlede likviditetsmanglen sig i højere renter på pengemarkedet, og det har Fed forsøgt at rode bod på ved at sprøjte likviditet ind i banksystemet ved hjælp af såkaldte repo-transaktioner. Repo er en forkortelse for repurchase agreement, og begrebet dækker, at institutionerne sælger værdipapirer til centralbanken, men samtidig aftaler at købe dem tilbage dagen efter.

Reelt er der tale om et kortvarigt lån, hvor pengene ryger ind i banksystemet den ene dag og ud igen den næste dag, hvis repo-transaktionerne ikke fortsætter.

Dermed er der altså ikke tale om, at Fed permanent udvider sin balance, som det var tilfældet under og efter finanskrisen med opkøbsprogrammerne, der går under navnet QE. Udover de helt korte lån, der løber hen over en nat, har Fed også sat gang i repo-køb, der gælder for 14 dage.

Selv om Fed satte gang i pengeindsprøjtningerne for at likviditeten tilbage i systemet, spredte problemerne sig i sidste uge også til Feds ledende rentesats. Centralbanken mistede simpelthen kortvarigt kontrollen over den såkaldte federal funds rate, som den forsøger at styre økonomien med.

Inden sidste uges pengepolitiske møde i Fed havde centralbanken en målsætning om at holde den såkaldte federal funds-rente inden for et bånd mellem 2 og 2,25 pct., men renten brød gennem dette bånd og endte på 2,3 pct.

»Det er et bevis på, at Fed har svært ved at styre markedet,« udtalte Morten Hassing Povlsen, der er valuta- og rentestrateg i Jyske Bank.