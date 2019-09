Statsrevisorerne vil bede Rigsrevisionen undersøge et forlig i sagen om svindel med udbytteskat

Mads Ring, f. 1971, er nyhedsredaktør på Finans. Han er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole og har derudover en bachelor i engelsk og formidling fra Københavns Universitet. Han har tilbragt ni år i DR, hvor han har arbejdet for TV Avisen som reporter og graverjournalist. Han har tidligere også arbejdet med udenrigsstoffet. De seneste år har han haft en lang række redaktørjob både på TV Avisen, og for andre programmer såsom 21Søndag og Bag Borgen. Som de fleste virksomheder, hader Mads minus på bundlinjen, og derfor knokler han med at fræse af på realkreditlånet i villaen i Allerød, hvor han bor med sin kone og 2 piger. Mads er passioneret fodboldfan og kæmper med at være lige så glad for fitness , som han er for god mad.

Statsrevisorerne vil på næste møde 11. oktober efter alt at dømme bede Rigsrevisionen om at undersøge et forlig i sagen om svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner efter afsløringer de seneste dage.

Det bekræfter formand Henrik Thorup (DF).

- Det her er grotesk og fuldstændig uforståeligt, at man kan lave sådan noget, siger han.

Statsrevisorerne fungerer som et kollegie, hvor alle skal være enige om at gå videre med en sag.

Tidligere i dag skrev TV2, at to af seks statsrevisorer vil have Rigsrevisionen til at undersøge det forlig, Skattestyrelsen har lavet med amerikanske bagmænd i udbytteskandalen.

Det skriver TV 2 på baggrund af de afsløringer, der er kommet frem om forliget mellem den danske stat og bagmændene.

TV 2 og Politiken har fortalt historien om, at bagmændene har fået kæmperabatter i forliget, og at der samtidig har været tilbudt straffrihed som et led i forhandlingerne.

Skattestyrelsen har dog taget skarpt afstand fra historierne og mener, at medierne bringer urigtige oplysninger.

Skattestyrelsen har oplyst, at modparterne i forliget har været med til at trække i alt 2,9 mia. kr. ud af statskassen. TV2 og Politiken refererer dog eksperter for, at det havde været mere retvisende at bruge tallet 4,1 mia. kr.

Det skyldes, at styrelsens forligsmodparter har været involveret i yderligere 19 pensionsplaner. Skattestyrelsen har i forbindelse med forliget fredet forligsmodparterne for krav i relation til disse 19 pensionsplaner og forfølger i stedet andre aktører for differencen mellem de 2,9 mia. kr. og 4,1 mia. kr.