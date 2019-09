Salget af projektlejligheder er faldet med næste en tredjedel i årets første otte måneder, viser tal fra Boligsiden. Finanstilsynet vil undersøge bankernes udlån til nye projektbyggerier.

Byggeaktiviteten i København og andre store byer er tårnhøj, selv om boligmarkedet er under stigende pres. Det får nu Finanstilsynet til skærpe fokus på projektmarkedet i et forsøg på at beskytte banker og private boligkøbere.

»Der er grund til at have ekstra fokus på finansiering til projektlejligheder. Projektfinansiering har historisk været et dyrt bekendtskab for den finansielle sektor i dårlige tider, og hvis der er et område, hvor det i øjeblikket virker, som om tingene er gået i stå, så er det på projektejendomme,« siger Jesper Berg.

Tal fra Boligsiden viser, at salget af projektlejligheder er faldet med næste en tredjedel, når man sammenligner årets første otte måneder med samme periode sidste år.

Finanstilsynet vil derfor holde skarpt øje med bankernes udlån til opførsel af ejendommene, og i den kommende tid vil tilsynet overveje, om der er behov for at fastlægge nye retningslinjer for udlån til projektfinansiering.

»Developere er jo evige optimister. Man kan se det, når man kigger ud over København, hvor kranfaktoren er relativt høj, og hvis man rejser igennem landet, er der vel dårligt den kystby, som ikke har et havneprojekt. Det er et af de steder, hvor vi mange gange tidligere har set, at det er gået galt,« siger Jesper Berg.

Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea er enig i, at projektmarkedet er presset.

»Der er tale om et marked, hvor usikkerhederne er større end normalt,« siger hun og henviser bl.a. til den kommende boligskattereform.

Det kan selvfølgelig ikke skade, at Finanstilsynet holder øje, men man kunne bruge krudtet bedre andre steder som f.eks. på udlejningsmarkedet, hvor priserne bliver ved med at stige. Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter

En anden boligøkonom mener, at investorerne allerede har rettet ind efter, at projektmarkedet har nået et vendepunkt.

»Det er min vurdering, at risikoen er blevet mindre. Det kan selvfølgelig ikke skade, at Finanstilsynet holder øje, men man kunne bruge krudtet bedre andre steder som f.eks. på udlejningsmarkedet, hvor priserne bliver ved med at stige,« Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter.

I bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, er viceadministrerende direktør Ane Arnth Jensen klar til at diskutere behovet for skærpede retningslinjer for udlån til projektlejligheder.

»Vi deler Finanstilsynets interesse i at sikre, at vi undgår boligbobler og et overophedet bolig- og ejendomsmarked,« siger hun.