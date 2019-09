Tesla og Elon Musk dømt for at overtræde amerikansk arbejdslov

Musk skulle blandt andet have modarbejdet at ansatte valgte at organisere sig i fagforening.

En dommer afgjorde fredag i San Fransisco at elbilsproducenten Tesla og administrerende direktør Elon Musk har brudt amerikansk arbejdslov ved at modarbejde fagforeningsrettet aktivitet.

Det skriver The Washington Post.

Som bevis for, at Elon Musk skulle have modarbejdet, at ansatte hos Tesla organiserede sig i en fagforening, blev et tweet som den 48-årige direktør lavede i 2018 lagt på bordet.

Her skulle Musk fra sin personlige Twitter-profil skrevet, at der ikke var noget, der stoppede de ansatte fra melde sig ind i en fagforening, men at de forhold der allerede var for arbejderne var bedre.

Nothing stopping Tesla team at our car plant from voting union. Could do so tmrw if they wanted. But why pay union dues & give up stock options for nothing? Our safety record is 2X better than when plant was UAW & everybody already gets healthcare.— Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2018

»Der er intet, der stopper Teslas ansatte ved vores bilfabrik i at stemme om fagforening. Det kunne de gøre i morgen, hvis de ville. Men hvorfor betale fagforeningskontigent og opgive aktiemuligheder for ingenting? Vores sikkerhedsrekord er 2 gange bedre end da fabrikken var organiseret i UAW (United Automobile Workers), og alle får i forvejen sundhedsydelser,« skrev Musk på Twitter.

Det er ikke første gang, at Elon Musk kommer i problemer efter et tweet. Efter et fodboldhold var fanget i en thailandsk grotte i 2018, skrev Musk et tweet, hvori han antydede at en af de britiske dykkere, der reddede drengene og deres træner ud af grotten, var pædofil. En episode han siden har undskyldt for.

Tesla er i sagen om arbejdsloven også blevet dømt for at have disciplineret medarbejdere på uretfærdig vis, hvis de blev set forsøge på at danne fagforening.

Ifølge dommen skal Tesla også tilbyde en afskediget medarbejder sit job tilbage samt fjerne eventuelt disciplinærregister for ham og en anden arbejdstager, der blev advaret i forbindelse med deres fagforeningsaktivitet.

Der er blevet noteret mere end 10 overtrædelser. Det forventes at Tesla anker dommen.