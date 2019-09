Diktatorsøns 25 superbiler skal sælges for 127 mio. kr.

Bilerne blev beslaglagt af den schweiziske regering som en del af sag om økonomisk svindel.

Den schweiziske regering har en noget omfattende auktion foran sig. Tidligere på året beslaglade Schweiz 25 superbiler fra Teodorin Obiang Nquema, der er vicepræsident for den centralafrikanske republik Ækvatorialguinea og søn af præsident Teodoro Obiang Nguema, der har siddet i embedet i 40 år.

Det skriver The Guardian.

Beslaglæggelsen er sket som led i en sag om økonomisk svindel, som Schweiz gik ind i i 2016. I februar 2019 besluttede anklageren, at sagen blev droppet, men at Teodorin Obiang Nguemas 25 superbiler alligevel blev konfiskeret.

I henhold til den schweiziske straffelov kan anklagere vælge at droppe tiltale, hvis tiltalte tilbyder erstatning i et omfang, der er i overensstemmelse med loven.

Blandt de biler, der skal bortauktioneres på en golfklub i Geneve, er syv Ferrari, tre Lamborghini, fem Bentley, en Maserati og en McLaren.

De dyreste biler er en Lamborghini Veneno Roadster, værdiansat til mellem 4,8 og 5,7 mio. euro (35-42 mio. kr.), og en gul Ferrari-hybrid til 2,4-2,6 mio. eurio (17-19 mio. kr.)

Ækvatorial Guinea har også indvilliget i at give Schweiz 1,3 mio. schweiziske franc (8 mio. kr.) for at dække sagsomkostningerne.

Vicepræsidenten, der muligvis skal arve sin fars embede, er også kendt for at leve en noget farverig livsstil. Han er tidligere blevet dømt i Frankrig for at have brugt offentlige midler til at købe aktiver i Frankrig. Han har bl.a. været beskyldt for at have brugt det, der svarer til mere end 1.000 gange sin årsløn på at købe et seks-etagers palæ i en finere del af Paris, flere biler og kunst.

Tidligere på måneden fik han også beslaglagt flere ejendele og millioner af kroner af den brasilianske regering.

Ækvatorialguinea er en af kontinentets største olieproducenter og har en befolkning på kun 1,2 millioner. Landet bliver ofte nævnt som en af mest korrupte i verden.