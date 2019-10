Pengene skal bruges på et risikabelt væksteventyr i Saxo Bank.

Saxo Bank-stifter og topchef Kim Fournais har indskudt næsten en halv milliard kroner i Saxo Bank i forbindelse med købet af den hollandske børsmægler BinckBank. Det skriver Inside Business.

Kim Fournais har personligt investeret 255 mio. kr. i banken og har derudover sammen med bankens to nye investorer - den finske forsikringskoncern Sampo og kinesiske Geely - rejst 100 mio. kr. i ny finansiering.

Det bringer ifølge Inside Business Kim Fournais' samlede investering op på 433 mio. kr.

Kim Fournais stiftede Saxo Bank i 1992 sammen med kompagnonen Lars Seier Christensen. De er siden blevet milliardærer på deres bankeventyr,

Saxo Bank, der i årets første seks måneder blev ramt af et trecifret milliontab, har netop taget hul på et risikabelt væksteventyr, som kræver store forandringer. Bl.a. er der nu mere fokus på privatkunder og mindre fokus på professionelle investorer.

»Det er rigtigt, at vi har sat penge til i første halvår. Ud over den meget lave volatilitet på især valutamarkederne, som vi ikke er herrer over, skyldes det, at vi dels har investeret massivt i ny teknologi, og dels at vi har sænket priserne markant over en bred kam. Det har vi gjort, fordi vi helt grundlæggende mener, at fremtiden ligger i volumen og i at have den bedste digitale løsning til kunderne,« siger Kim Fournais til Inside Business.

Som en del af Saxo Banks transformation har man købt hollandske BinckBank. Saxo Bank betalte knap 3,2 mia. kr. for Binckbank, der ligesom Saxo Bank ikke er en traditionel bank, men en børsmægler, hvor det foruden aktiehandel er muligt at indgå gearede væddemål af forskellige slags.

Dermed er Saxo Bank gået fra 220.000 privatkunder til 860.000 privatkunder. Det store guldæg ligger i Kina, siger Kim Fournais, som peger på, at det kinesiske finansielle marked om 10-20 år kan være større end det amerikanske.

Kim Fournais er blandt landets 50 rigeste med en anslået formue på knap 3 mia. kr.