Børsfald over hele verden: »Jeg kigger på dette og åh gud, det minder om et Tour de France«

Eskaleringen af handelskonflikten mellem USA og Europa smitter af på de finansielle markeder.

USA's præsident Donald Trump har nu rettet sit toldvåben mod EU og indført ekstratold på europæiske varer til en værdi af 50 mia. kr.

Dermed er de første skud affyret i en ny front af handelskrigen, og det har øjeblikkeligt fået konsekvenser på de finansielle markeder.

I både USA og Asien falder børserne brat af frygt for, hvad de nye toldsatser får af konsekvenser for verdensøkonomien - og hvad modsvaret bliver.

Det amerikanske Dow Jones-indeks er bombet 21 måneder tilbage. S&P-indekset er faldet til det laveste niveau i et år.

»Jeg kigger på dette og åh gud, det minder om et Tour de France. Der er store opstigninger og store nedstigninger, bortset fra at dette er forfærdelige nedstigninger,« siger Marvin Loh, global makrostrateg hos State Street, til Bloomberg.

Han henviser til de store udsving, som i lang tid har været kendetegnende for verdens aktiemarkeder.

Lige nu ligger uroen og usikkerheden som en tung dyne over de finansielle markeder. Også i Japan og Australien er børserne begyndt dagen i rødt, og de europæiske aktiemarkeder ventes at følge trop.

De kinesiske børser holder fortsat lukket i forbindelse med fejringen af landets 70-års jubilæum under kommunistisk styre.

Om to uger ventes handelskrigen mellem USA og Kina at eskalere, hvis landets forhandlere ikke når frem til en aftale eller foreløbig våbenhvile.

I mellemtiden pålægges en lang række europæiske varer ekstratold. Det drejer sig om skotsk whisky, fransk vin, ost og oliven samt fly produceret i Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Spanien.

»Jeg er fristet til at sige, at dette vil forgifte andre handelsspørgsmål mellem USA og EU, men det er allerede ganske forgiftet,« siger William Reinsch, seniorrådgiver ved tænketanken Think Street Center for Strategic and International Studies, til Wall Street Journal.

Baggrunden for ekstratolden mod europæiske varer er en dom fra verdenshandelsorganisationen WTO. Den giver USA medhold i, at den franske flyproducent Airbus, der begyndte som et konsortium af europæiske rumfartsfabrikanter, har fået ulovlig statsstøtte.

USA har således WTO's tilladelse til at indføre den nye told, som forventes indført den 18. oktober.