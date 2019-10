Nye aktiefald truer: Risikoen for global recession rykker tættere på

Servicesektoren i Europa og USA ser ud til at være den næste for tur til at bremse op, efter at industrisektoren gennem længere tid har haft det svært. Det er »meget bekymrende« og kan være med til at sende aktierne ud på en længere nedtur, vurderer flere analytikere.

Afmatningen i den globale økonomi er ved at sprede sig med lynets hast til langt flere dele af samfundet end tidligere. Og det skaber frygt hos investorerne.

Indtil nu har det primært været industrien, der har været hårdest ramt. Men nu blinker advarselslamperne i langt flere dele af økonomien.

»Det er meget bekymrende. Der er ikke nogen ende i sigte i denne afmatning. Risikoen for recession er reel,« skriver Torsten Sløk, cheføkonom i Deutsche Bank.

Det viser torsdagens ISM-tal for serviceindustrien i USA, der måler det aktuelle aktivitetsniveau, også. Tallet faldt langt mere end ventet.

»Der er tale om en skarp nedgang i væksten sammenlignet med 2018 og begyndelsen af 2019. Frygten for en amerikansk recession flammer op og ryster investorerne,« noterer Søren V. Kristensen, chefanalytiker i Sydbank.

De dårlige tal for servicesektoren bekymrer endnu mere, da det i forvejen går dårligt i industrisektoren, der i noget tid har haft tilbagegang.

»ISM-tallene kan godt gøre os lidt bekymrede for, at det ikke bare investeringsvæksten, der er ramt, men at privatforbruget nu også er under pres,« siger Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker i Danske Bank.

Også Torsten Sløk er bekymret for afsmitningen hos forbrugerne.

»På det seneste har vi også set et fald i forbrugernes interesse i at købe større forbrugsvarer. Historisk set har den indikator været en god rettesnor for konjunkturerne. I bund og grund forventer vi, at afmatningen vil fortsætte, og at arbejdsløsheden vil begynde at stige,« siger Torsten Sløk.

Fortsætter rækken af nedslående vækstindikatorer, er det sandsynligt, at afkastpotentialet på aktierne bliver forringet med risiko for negative afkast. Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank

Aktivitetsniveauet i industrien i både Tyskland og USA er på det laveste niveau i 10 år. For få måneder siden inverterede rentekurven i USA (højere to-årige end 10-årige renter, red.), og det er normalt et meget pålideligt signal om en forestående recession.

»Flere af de vigtigste vækst-advarselslamper blinker rødt nu, og det maner til forsigtighed som aktieinvestor. Fortsætter rækken af nedslående vækstindikatorer, er det sandsynligt, at afkastpotentialet på aktierne bliver forringet med risiko for negative afkast,« siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

Aktierne har også reageret kraftigt på den seneste dystre udvikling. Det brede europæiske indeks Euro Stoxx 50 dykkede næsten 3 pct. onsdag, og det amerikanske S&P faldt da 1,8 pct.

Efter dage med dyk reagerede aktiemarkederne torsdag dog faktisk lidt anderledes - trods de nye, dårlige nyheder for serviceindustrien i USA.

Det europæiske Euro Stoxx 500 løftede sig i løbet af dagen med 0,12 pct. Ved handelsdagens afslutning på Wall Street i New York var det amerikanske S&P Indeks 0,8 pct. højere end fra morgenstunden, mens Dow Jones-indekset steg med 0,5 pct. og teknologindekset Nasdaq lå 1,1 pct. højere.

Blandt analytikere lød meldingen torsdag aften, at en forklaring på torsdagens løft til de amerikanske aktier nok forklares med, at de dårlige nyheder for nøgletallet i serviceindustrien måske betyder, at der kommer yderligere reaktioner fra den amerikanske centralbank over for økonomien i USA.

Ud over de dårlige nøgletal har aktierne i særligt Europa også reageret på briternes seneste udspil til en brexit-aftale, som man frygter kan skubbe forhandlingerne med EU ud i en blindgyde, og en mulig eskalering i handelskrigen mellem USA og Kina og Europa.

Citigroup skriver i sin seneste aktieanalyse, at aktierne omsider er blevet påvirket af de økonomiske faretegn, som har martret obligationspriserne i mange måneder nu og indregner en 66 pct. sandsynlighed for, at en recession er nærtforestående. Alligevel fastholder banken, at der stadig er plads til stigninger i markedet på 9 pct. på globalt plan næste år.

Ifølge Deutsche Banks beregningsmodel, der opvejer prisen på aktier i forhold til PMI-indekset, (PMI indikerer hele verdens indkøbschefers økonomiske forventninger til det kommende halve års tid, red.), så medfører de seneste dyk i virksomhedernes aktivitetsniveau, at aktierne i USA og Europa er overvurderede. Således ligger aktierne i Tyskland 20 pct. for højt, 16 pct. for højt i Italien og 14 pct. i eurozonen.

Jacob Pedersen peger på, at indtjeningsforventningerne i virksomhederne er »alt for optimistiske«, og at de nedjusteringer, der må komme de næste måneder, vil efterlade aktierne med en endnu dyrere prisfastsættelse og dermed risiko for aktiefald.

»En dyrere prisfastsættelse i et lavvækstmiljø er ikke nogen sund cocktail for afkastpotentialet,« forklarer han.

Nu venter tal for arbejdsløsheden i USA fredag, der kan være med til at puste yderligere til frygten for en snarlig recession og dermed en længerevarende nedtur på aktiemarkederne. Det vil også få betydning for, om den amerikanske centralbank sidst på måneden sætter renten yderligere ned og går i gang med et nyt opkøbsprogram.