Først indførte Jyske Bank negative renter for privatkunder. Så fulgte Sydbank trop, og nu er Spar Nord også hoppet med på vognen. Samtidig strammes vilkårene for bankens erhvervskunder.

Fremover risikerer privatkunder i Spar Nord på det nærmeste at skulle have ekstra penge med, når de sætter penge i banken.

Negative renter I juli 2012 indførte Nationalbanken for første gang nogensinde negative renter for indskudsbeviser.

Det skete, efter at Den Europæiske Centralbank havde banket renten ned i et forsøg på at få gang i den økonomiske vækst efter finanskrisen.

De negative renter betød, at danske banker pludselig skulle betale 0,20 pct. i rente for at have penge stående i Nationalbanken.

Siden har Nationalbanken flere gange drejet på renteknappen, og i 2016 fik det de første banker til at pålægge erhvervslivet negative renter.

Til gengæld var private friholdt for negative renter af indskud i bankerne.

Det ændrede sig imidlertid i august 2019, da Jyske Bank indførte negative renter for privatkunder. Siden er Sydbank og Spar Nord fulgt efter.

Den 12. september satte Den Europæiske Centralbank så sin indlånsrente ned fra -0,4 pct. til -0,5 pct.

Det fik efterfølgende Nationalbanken til at sænke renten på indskudsbeviser fra -0,65 pct. til historisk lave -0,75 pct.

Fra nytår indfører den nordjyske storbank nemlig en indlånsrente for private på -0,75 pct., så det kommer til at koste 0,75 kr. om året i rente at have 100 kr. stående i banken.

»Det står efterhånden fuldstændig klart, at de negative renter ikke er et forbigående fænomen,« siger Lars Møller, bankdirektør i Spar Nord, om det opsigtsvækkende skridt overfor banken privatkunder.

Det er dog langtfra alle kunder, der bliver ramt, idet rentelussingen kun vil ramme privatkunder med et samlet indlån på over 750.000 kr.

Jeg kan ikke udstede en garanti for, at grænsen bliver ved med at være 750.000 kr. Den kan gå begge veje. Lars Møller, bankdirektør i Spar Nord

Ydermere gælder Spar Nord-grænsen for hver voksen i husstanden, hvorved f.eks. et ægtepar – begge kunder i Spar Nord – skal over 1,5 mio. kr. i indlån, før der opkræves negative indlånsrenter.

»Vi har forsøgt at finde en god og overskuelig model, der er nem at forstå for kunderne,« siger Lars Møller.

Med det nye tiltag følger Spar Nord i fodsporet på bl.a. Jyske Bank, der allerede i august kom frem til, at det nuværende rentemarked er så ugunstigt for banken, at det er nødvendigt at skrue rentebissen på overfor privatkunder.

Siden har Jyske Bank strammet renteskruen, så bankens privatkunder fra den 1. december skal betale -0,75 pct. af indskud over 750.000 kr. inklusive eventuelle pensionsmidler, der står som kontantindlån.

I Spar Nord tæller kontantindlån på pensionskonti imidlertid ikke med i det samlede regnestykke, lyder meldingen.

Til gengæld vil Lars Møller ikke udstede nogen garanti, når det gælder, hvordan rentemodellen for private ser ud om hverken et halvt eller helt år.

»Jeg kan ikke udstede en garanti for, at grænsen bliver ved med at være 750.000 kr. Den kan gå begge veje, og det kan selvfølgelig også blive resultatet med rentesatsen,« siger Lars Møller og tilføjer, at negative indlånsrenter for private er fuldstændig jomfruelig grund for den 195 år gamle bank.

Spar Nord svinger samtidig rentehammeren over bankens 34.000 erhvervskunder, der fra nytår bliver omfattet af reglen om en indlånsrente på -0,75 pct., som vil gælde fra første krone, fastslår Lars Møller.

Banken indførte allerede i 2016 en indlånsrente på -0,5 pct. overfor erhvervskunderne. Indledningsvis var der et kapitalloft på 2 mio. kr., men det er løbende blev forhandlet ned, lyder meldingen.