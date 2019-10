Eksperter kritiserer ATP for at udhule danskernes tvungne pensionsopsparing

Den største del af danskernes opsparing i ATP placeres nu til negative afkast. Bestyrelsen overvejer ændringer af forretningsmodellen.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Pensionsordningen ATP, som 5,2 mio. danskere er tvunget til at betale til, er under så hårdt et pres, at det kræver markante ændringer af forretningsmodellen, hvis den skal have en relevans i fremtiden.

Sådan lyder konklusionen fra en af landets førende finansielle eksperter, professor Jesper Rangvid fra Copenhagen Business School (CBS), som har undersøgt ATP’s forretning sammen med den tidligere topchef i Danica Pension Henrik Ramlau-Hansen, der i dag er ansat som lektor og forsker på CBS.

»ATP er helt klart udfordret og trængt op i et hjørne. ATP har det seneste årti ikke formået at få pensionsopsparingen til at vokse i takt med inflationen. Dermed sakker ATP bagud og mister relevans, medmindre der gribes ind,« siger Jesper Rangvid.

Om ATP ATP er en garanteret og livsvarig pensionsordning, som er et supplement til folkepensionen.

40 pct. svarende til ca. 2 mio. danskere har kun udsigt til en pensionsindtægt fra ATP ud over deres folkepension.

En 65-årig, der har indbetalt i et helt arbejdsliv, får 24.500 kr. før skat i ATP-pension.

Alle, der er fyldt 16 år og har mere end ni timers arbejde pr. uge, indbetaler til ATP. Mennesker på overførselsindkomst indbetaler også til ATP.

I alt er 5,2 mio. danskere med i ATP-ordningen.

Den fulde årlige indbetaling er på 3.408 kr., hvoraf arbejdsgiver betaler to tredjedele.

ATP’s formue er på 785 mia. kr. Det gør ATP til Europas tredjestørste pensionsselskab.

Formuen investeres i bl.a. obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur i ind- og udland.

Ca. 2 mio. danskere har udover folkepensionen kun udsigt til midler fra ATP i alderdommen. En fuld ATP-udbetaling udgør 24.500 kr. om året svarende til ca. en tredjedel af folkepensionens grundbeløb.

»For mange med lave lønninger er ATP et vigtigt supplement til folkepensionen, og derfor er det nødvendigt, at fremtiden for ATP diskuteres,« siger Jesper Rangvid.

Ifølge professoren har ATP flere problemer. Arbejdsmarkedets parter bestemmer over ATP, som blev etableret i 1964, da inflation ikke var et tema. Derfor vokser indbetalingerne ikke automatisk i takt med inflationen. Det betyder, at indbetalingerne over tid bliver mindre værd, og det gør det sværere at sikre udbetalinger, som matcher prisudviklingen.

Samtidig bliver 80 pct. af indbetalingerne placeret sikkert i obligationer, som p.t. giver ca. -0,35 pct. i rente.

»Som forretningsmodellen er skruet sammen lige nu, er det ikke attraktivt at spare nye penge op i ATP,« konstaterer Jesper Rangvid.

ATP er enig i, at der er brug for at se nøje på, om der skal tænkes nyt i Danmarks suverænt største pengetank.

»Bestyrelsen har siden 2018 diskuteret vores forretningsmodel, og vi lytter til alle input,« siger Torben M. Andersen, der er formand for ATP.