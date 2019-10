Huller i kontrollen: Formodede momssvindlere udnyttede danske bankers huller i hvidvaskforsvaret

Fra 2014-2016 er formodede svindelmillioner i flere tilfælde blevet kørt igennem konti i danske storbanker. Eksperter kritiserer bankerne for ikke at have levet op til deres forpligtelser i forhold til hvidvaskloven.

Huller i danske storbankers hvidvaskforsvar gjorde det ifølge eksperter muligt for et netværk af formodede momssvindlere at lade millioner fra sine aktiviteter rulle igennem konti i Danmark.

En kortlægning foretaget af Finans og dagbladet Information viser bl.a., hvordan en af Nykredits erhvervskunder tog del i en momskarrusel, hvor statskassen formodes snydt for 4,2 mio. kr. Selskabet er nu gået konkurs.

Det virker, som om der har været huller i bankernes kontroller, fordi de har lukket disse kunder ind. Graham Barrow, selvstændig konsulent i hvidvaskbekæmpelse

På fem måneder i 2014 kørte 20 mio. kr. gennem det dengang nystiftede selskabs konto. Den tyrkiske direktør i selskabet var ifølge en kuratorredegørelse en formodet stråmand, der aldrig havde været i Danmark. Han havde f.eks ingen fuldmagt til selskabets konto i Nykredit.

Det havde til gengæld et tidligere bestyrelsesmedlem – en nu formodet død kriger fra terrorbevægelsen Islamisk Stat, som tidligere er beskrevet som en central bagmand i det formodede momssvindlernetværk.

Udbyttet fra den formodede momskarrusel er i dag forsvundet.

Grand Theft Europe Finans samarbejder i #Grandthefteurope med 35 europæiske medier fra samtlige lande i EU, koordineret af den tyske nonprofitresearchorganisation Correctiv. Sammen kulegraver netværket af undersøgende journalister sindrigt organiserede momskarruseller, der udgør det største igangværende skattesvindelkompleks i EU. Læs mere her: www.grand-theft-europe.com.

Kortlægningen viser, at også i Danske Bank og Nordea har formodede svindelselskaber haft konti i perioden fra 2014 til 2016. Heller ikke her havde de registrerede direktører fuldmagt til selskabets konto, hvilket ifølge kuratorredegørelser er en indikator for, at der har været tale om stråmænd.

Graham Barrow er selvstændig konsulent i hvidvaskbekæmpelse og har arbejdet med dette i en række europæiske storbanker. Han forklarer, at det er et krav, at bankerne undersøger deres kunder og forstår, hvorfra deres penge kommer. Har banken ikke denne kontrol på plads, lever den ikke op til sin hvidvaskforpligtelse.

»Det virker, som om der har været huller i bankernes kontroller, siden de har lukket disse kunder ind. Det er overraskende,« siger han.

Vores procedurer og forsvarsværker mod hvidvask og anden kriminalitet er i løbende forandring og bliver hele tiden bedre. Jens Theil, chef for eksterne relationer og samfundsansvar hos Nykredit

Banker skal underrette bagmandspolitiet om mistænkelige forhold hos deres kunder. Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, forventer, at det er sket i disse eksempler.

»For mig at se er der en hel stribe alarmer, der blinker her,« siger han.

Bankerne har ikke mulighed for at kommentere konkrete kundeforhold af hensyn til tavshedspligt. Fra både Nykredit, Danske Bank og Nordea lyder det dog, at der er stort fokus på at forbedre bankernes forsvarsværker mod hvidvask.

»Vores procedurer og forsvarsværker mod hvidvask og anden kriminalitet er i løbende forandring og bliver hele tiden bedre,« siger Jens Theil, chef for eksterne relationer og samfundsansvar i Nykredit.