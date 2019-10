Eksperter: Medlemmer af ATP's bestyrelse har problematiske dobbeltroller

Det går ud over danskernes ATP-udbetaling, at selskabets bestyrelsesmedlemmer har flere kasketter på under overenskomstforhandlinger, lyder kritikken.

ATP er i sin bestyrelse ramt af en interessekonflikt, der i værste fald lammer arbejdet med at fremtidssikre danskernes opsparing på 785 mia. kr. i landets største pensionskasse.

Problemet er ifølge en af landets førende finansielle eksperter, professor Jesper Rangvid fra Copenhagen Business School (CBS), at mange af bestyrelsesmedlemmerne i ATP sideløbende repræsenterer arbejdsmarkedets parter, som har deres egne pensionskasser.

At mange af ATP's bestyrelsesmedlemmer har en dobbeltrolle, har været afgørende for, at ATP-indbetalingerne har ligget underdrejet. Jørgen Svendsen, aktuar og adm. direktør i pensionsmæglerselskabet AFPR.

De konkurrerer dermed med ATP, når der forhandles om de danske lønmodtageres løn- og pensionsvilkår under overenskomstforhandlingerne.

»Når arbejdsmarkedets parter forhandler overenskomst, vil der være en stor risiko for, at ATP hele tiden ender som sorteper, fordi alle pengene er fordelt, når man når til at diskutere ATP-bidraget,« siger Jesper Rangvid.

Han bakkes op af en pensionsekspert.

»At mange af ATP’s bestyrelsesmedlemmer har en dobbeltrolle, har været afgørende for, at ind- og udbetalingerne har ligget underdrejet. De foretrækker jo at øge indbetalingen til deres egne pensionskasser,« siger Jørgen Svendsen, aktuar og adm. direktør i pensionsmæglerselskabet AFPR.

I ATP’s bestyrelse sidder bl.a. formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad og formand for HK Kim Simonsen.

ATP’s bestyrelsesformand, Torben M. Andersen, afviser, at pensionskassen har et problem.

Han peger på, at det ikke er ATP’s bestyrelse, som afgør, hvor stort et ATP-bidrag danskerne skal betale hver måned for at få adgang til en livslang pension, som udgør op mod 24.500 kr. om året før skat.

»Det forhandles på plads ved overenskomstforhandlingerne, så uanset hvordan ATP’s bestyrelse er sammensat, har det ikke indflydelse på dette,« siger Torben M. Andersen, der dermed ikke forholder sig til, at hans bestyrelsesmedlemmer også har en anden kasket på, når de forhandler overenskomst og dermed risikerer at ”glemme” ATP-pensionen.

Jesper Rangvid fastholder da også sin kritik:

»Jeg vurderer, at der er en governance-udfordring (ledelsesudfordring, red.) i, at der på organisationsniveau er stort sammenfald mellem bestyrelsen i ATP og bestyrelserne i arbejdsmarkedspensionskasserne.«