Svindelfirmaer går igen som kunder hos samme revisor

Gennem flere år har et revisionsfirma i København løst opgaver for en lang række selskaber i et netværk bag formodet momssvindel for et trecifret millionbeløb. Samtidig politianmelder Erhvervsstyrelsen nu revisionsfirmaet for at have givet forkerte eller vildledende oplysninger i en anden sag.

10 idéer, der kan ændre Danmark Ny serie fra FINANS: Følg 10 visionære og innovative iværksættere og deres idéer, der har potentialet til at redefinere dansk erhvervsliv. Læs serien her 10

BRANCHENYT