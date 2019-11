Formodet momssvindlernetværk vokser: Nu hænger staten på milliardgæld

En kortlægning viser nu, at yderligere to forretningsmænd har været en del af et formodet momssvindlernetværk, der via nu konkursramte selskaber skylder den danske stat mere end 1 mia. kr. i ubetalt moms og skat.

Yderligere to forretningsmænd indgår nu i et kortlagt netværk af formodede momssvindlere.

Dermed vokser sagen om det formodede momssvindlernetværk, som Finans og dagbladet Information har beskrevet.

Tidligere har afdækningen vist, at 14 forretningmænd via selskaber har lænset statskassen for omtrent 800 mio. kr.

Men nu viser det sig, at i alt 16 forretningsmænd via nu konkursramte selskaber efterladt en gæld på 1 mia. kr. i ubetalt moms og skat. De to nye mænd i det kortlagte netværk har bl.a. via formodede svindelselskaber handlet med andre forretningsmænd i netværket.

»Sagen er større, end vi hidtil har vidst. Det undrer mig egentlig ikke, for når du først har åbnet en Pandoras æske som denne, så vil det vælte ud,« siger Tom Kirchmaier, professor i økonomisk kriminalitet ved CBS og London School of Economics.

Sådan har vi gjort Finans og Informations kortlægning viser, at yderligere to forretningsmænd kan knyttes til netværket af formodede momssvindlere. En dansk direktør blev i sommer idømt seks års fængsel for moms- og skattesvig for 117 mio. kr. Dommen viser bl.a., at et selskab kontrolleret af denne direktør overførte et betydeligt millionbeløb til svindelselskaber kontrolleret af en af mændene i det netværk, som tidligere er blevet beskrevet - nemlig Chaib Mojab, der selv er dømt for moms- og skattesvig for 87 mio. kr. Den anden nye forretningsmand i netværket, Karim Bahadori, inddrages bl.a., fordi hans engelske selskab har modtaget et millionbeløb fra et dansk formodet momssvindelselskab MEM Catering. MEM Catering blev kontrolleret af de to jihadister centralt placeret i det tidligere beskrevne netværk.

To af de 16 forretningsmænd er som tidligere beskrevet jihadister med forbindelse til terrorgrupperne Islamisk Stat og al-Qaeda. Dette har fået eksperter til at udtrykke mistanke om, at en del af pengene kan være gået til terrorfinansiering. De to jihadister kan nu knyttes til formodet momssvindel og konkursramte selskaber, som skylder den danske stat mindst 110 mio. kr.

Justitsminister Nick Hækkerup siger i en skriftlig kommentar:

»Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre mere for at bekæmpe den samfundsundergravende økonomiske kriminalitet. For det er dybt forargeligt, hvis staten snydes og bedrages for millioner af kroner. Regeringen kommer derfor til at se på, hvordan indsatsen kan styrkes på tværs af vores myndigheder.«

Grand Theft Europe Finans samarbejder i #Grandthefteurope med 35 europæiske medier fra samtlige lande i EU, koordineret af den tyske nonprofitresearchorganisation Correctiv. Sammen kulegraver netværket af undersøgende journalister sindrigt organiserede momskarruseller, der udgør det største igangværende skattesvindelkompleks i EU. Læs mere her: www.grand-theft-europe.com.

En af de to nye mænd i netværket er den svenske statsborger Karim Bahadori, der sidste år blev idømt halvandet års fængsel og tre års konkurskarantæne for regnskabsfusk og skatteunddragelse i Sverige. Dommen bygger bl.a. på oplysninger fra de danske skattemyndigheder.

Ifølge Finans’ og Informations oplysninger indgav Fødevarestyrelsens rejsehold allerede i 2015 en politianmeldelse mod bl.a. forretningsmanden. Men først i juni 2019 ransagede politiet ifølge Finans’ og Informations oplysninger Bahadoris kontor i Danmark. Det er uklart, hvorfor ransagningen foregik.

Hverken Københavns Politi, bagmandspolitiet eller skatteminister Morten Bødskov har kommentarer til den konkrete sag, men Morten Bødskov understreger i en generel kommentar, at »det er afgørende, at vi styrker skattekontrollen i Danmark.«

Finans og Information har forsøgt at få en kommentar fra Karim Bahadori og den anden forretningsmand, der er tilføjet netværket. Det er ikke lykkedes.