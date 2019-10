Finansiel Stabilitet har afsluttet sagen mod en række tidligere topchefer i den krakkede bank Amagerbanken.

Finansiel Stabilitet har indgået en aftale om at afslutte sagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken, der gik konkurs i 2011.

Aftalen indebærer, at de dømte i sagen samlet betaler 255,5 mio. kroner. Det oplyser Finansiel Stabilitet i en pressemeddelelse.

Aftalen sker til fuld og endelig afgørelse af ansvarssagen mod den tidligere ledelse i Amagerbanken.

I juni afgjorde Østre Landsret, at den tidligere topchef og syv bestyrelsesmedlemmer fra Amagerbanken skulle betale 225 mio. kroner i erstatning til staten.

De dømte søgte efterfølgende Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at indbringe sagen for Højesteret, og i forlængelse heraf har Finansiel Stabilitet ligeledes sendt ansøgning til Procesbevillingsnævnet.

Nu har Finansiel Stabilitet indgået eb aftale med de dømte om afslutning af sagen, og aftalen indebærer som sagt, at de dømte samlet betaler 255,5 mio. kroner.

"De dømte forestår selv den indbyrdes fordeling af betaling af beløbet. Som led i aftalen har begge parter trukket ansøgningerne til Procesbevillingsnævnet tilbage. Østre Landsrets dom er herefter endelig," skriver Finansiel Stabilitet i pressemeddelelsen.

Det var tilbage i februar 2011, at Amagerbanken gik konkurs og blev overtaget af statens selskab for fallerede banker. Den efterfølgende oprydning resulterede dog i, at bankens aktionærer fik det meste af deres indskud tilbage.

I maj 2011 blev Amagerbanken overtaget af BankNordik. Finanstilsynet politianmeldte i 2013 i alt 11 personer fra bankens tidligere ledelse for ikke at have grebet ind i forhold til at forhindre tab i forbindelse med bankdrift, og Dansk Aktionærforening stiftede en ny forening med henblik på at samle investorernes erstatningskrav mod banken.