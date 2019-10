Ringkjøbing Landbobank indfører negative renter for privatkunder

De negative renter vil ramme både pensionskonti og privates indestående over to mio. kr.

Søren Kragballe, f. 1955, er profilredaktør på Finans. Han har i mere 25 år beskæftiget sig med erhvervsjournalistik. Efter praktiktiden på Jydske Tidende i Tønder og Kolding kom Søren i 1985 til Ritzaus Bureau i København. Herfra blev han i 1990 ansat på Dagbladet Børsen og skiftede til Jyllands-Postens erhvervsredaktion i 1999, hvor han har været siden. Han har primært beskæftiget sig med de store industrivirksomheder og har især en forkærlighed for de af selskaberne, der kan fremvise aner tilbage til tiden, hvor Jacobsen, Tietgen og H.N. Andersen regerede. Søren Kragballe er oprindeligt fra Sønderjylland og har tidligere spillet ishockey for Vojens, hvor det blev til tre Danmarksmesterskaber og en del landskampe.

De faldende renter får Ringkjøbing Landbobank til at indføre negative renter for kunder med kontanter stående på pensionskonti. Her kommer det til at koste kunderne 0,75 pct. i minusrente for at have midlerne stående.

Også kunder med en formue på over to mio. kr. stående på bankbogen - også kaldet frie indlånsmidler - skal ligeledes betale en negativ rente på 0,72 pct. for beløb over to mio. kr.

Bankens største erhvervskunder har gennem flere år betalt negative renter. Det rammer nu også de mindre erhvervskunder, da Ringkjøbing Landbobank indfører generelt negative renter for alle deres erhvervskunder.

»Kontantindestående på pensionskonti nedsættes til minus 0,75 pct. For privatkunder med frie indlånsmidler over to mio. kroner vil der skulle laves en aftale for indeståendet udover to mio. kroner, der vil blive forrentet med minus 0,75 pct. Disse kunder vil i den kommende tid blive inviteret til rådgivning i banken omkring deres investeringsmuligheder,« skriver Ringkjøbing Landbobank i sin tredje kvartals regskabsrapport.

De sidste af bankens produkter, som fortsat har positiv rente, nedsættes til nul pct.