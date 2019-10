Nordea-chef: Vi kommer ikke uden om fyringer

Nordea har sat 204 mio. euro til side til omstruktureringer - og det kommer til at betyde færre folk i banken fremover.

Det siger Frank Vang-Jensen, der er koncernchef i Nordea, til Ritzau Finans.

- Vi har i forbindelse med vores strategiske gennemgang set på, hvordan vi kan få omkostningerne ned. Og når vi laver de beregninger, er det vanskeligt at se, hvordan vi kommer til at undgå fyringer, siger Nordeas topchef.

- Vi har set på, hvor vi ellers kan spare - på eksterne konsulenter, rejser, måden vi holder møder på, på leverandører. Men vi ender på, at vi skal bruge omkring 200 mio. euro på reduktioner af antallet af ansatte, siger han.

Koncernchefen påpeger, at det ikke kun er i Nordea, det er nødvendigt at se på omkostningsbasen i forhold til det tjente:

- Banksektoren ændrer sig. Teknologien påvirker kundeadfærden og omvendt. Og som det ser ud nu, har vi for store omkostninger i forhold til indtjeningen, siger Frank Vang-Jensen.

I samme omgang nedskriver banken hele 735 mio. euro på it-systemerne. De er forældede - og derfor lukker man ligeledes dele af dem ned.

- Vi skal have nye fælles it-platforme. Og derfor kommer vi til at lukke ned for de gamle hurtigere end planlagt. Vi lukker for nogle systemer, og vi har overvejet, om vi fortsat skal udvikle på de gamle systemer, siger koncernchefen.

Nordea venter at komme under 4,7 mia. euro i omkostninger i 2020, hvilket er en fremrykning på et år i forhold til det tidligere mål.

- Nu har vi fokus på et omkostnings-/indtjeningsmål. Årsagen til det er, at det for os handler om omkostningseffektivitet og derved også forholdet mellem indtægter og omkostninger, siger Frank Vang-Jensen.

- Samtidig forventer vi næste år en omkostningsbase på under 4,7 mia. euro. Men der er ingen tvivl om, at vi har en klar overbevisning om, at vi vil fortsætte med at øge omkostningseffektiviteten og derved reducere omkostningerne - også i de følgende år, siger han og henviser til, at banken vil komme med "yderligere planlagte nettobesparelser efter 2020", som det fremgår af regnskabet.

Nordea afventer derimod fortsat , om banken skal indføre negative renter for privatkunder med formue.

Dermed følger banken ikke bl.a. Jyske Bank, der startede med negative renter for kunder med penge i banken - og senest Ringkjøbing Landbobank, der kom med meldingen om, at det koster penge at have mange penge i banken i forbindelse med bankens regnskab for tredje kvartal onsdag.

- Det er jo et aktuelt spørgsmål. Vi har ikke taget nogen beslutning om det endnu, men det er klart, at vi monitorerer det vældig tæt i øjeblikke, siger Frank Vang-Jensen, der er koncernchef i Nordea, til Ritzau Finans.

Frank Vang-Jensen satte sig i direktørstolen i Nordea i starten af september, hvor han afløste Casper von Koskull som bankens førstemand. Allerede dengang varslede han en gennemgang af bankforretningen og en opdateret forretningsplan - og færre medarbejdere lå i kortene.