Jyske Bank advarer kunder mod udskældte milliardfonde

Over 80 mia. kr. er placeret i investeringsfonde med korte og lange danske obligationer. Som den første af de store banker har Jyske Bank skrevet til kunderne, at de bør overveje at flytte pengene.

Jyske Bank har som den første af de store banker taget konsekvensen af, at investeringer i både korte og lange danske obligationer risikerer at give kunderne tab.

Jyske Bank oplyser, at banken har stoppet al online-salg af de store investeringsfonde med stats- og realkreditobligationer. Samtidig har banken sendt advarsler ud til de kunder, der allerede har investeret i fondene.

Ifølge professor Carsten Tanggaard fra Aarhus Universitet er det opsigtsvækkende, at Jyske Bank griber ind over for både de korte og lange obligationer. Det er investeringsprodukter, som bankerne tjener stort på, men som ikke længere er attraktive for ret mange kunder, påpeger han.

»Det lyder ualmindelig fornuftigt, at Jyske Bank nu griber ind. For de fleste kunder vil det eneste rigtige være at komme ud af obligationsfondene, da vi har en situation, hvor renterne er så lave, at de næppe kan dække omkostningerne,« siger Carsten Tanggaard.

Ifølge brancheforeningen Finans Danmark har privatkunder og erhvervskunder tilsammen placeret ca. 80 mia. kr. i detailfonde med korte og lange danske obligationer.

Det gør ondt på bankerne, hvis de skal rådgive kunderne til at sætte penge ind på en konto i stedet for i en fond. Nikolaj Holdt Mikkelsen, selvstændig investeringsrådgiver

Hvis kunderne flytter pengene over på en nulrentekonto, mister banken gebyrerne fra fondene og taber samtidig penge på at give kunder 0 pct. i rente.

»Det gør ondt på bankerne, hvis de skal rådgive kunderne til at sætte penge ind på en konto i stedet for i en fond. Der er helt klart et rådgivningsdilemma, fordi bankerne har stor økonomisk interesse i at få kunderne til at lade deres penge blive i investeringsprodukterne,« siger Nikolaj Holdt Mikkelsen, der er investeringsekspert og selvstændig rådgiver.

I Jyske Bank kan kunderne stadig købe fonde med stats- og realkreditobligationer, hvis de går igennem en rådgiver. Erling Fløe Kristensen understreger også, at obligationerne stadig kan være en god idé for nogle kunder. Det gælder f.eks., hvis de ikke har mulighed for at sætte pengene over på en nulrentekonto.

Alligevel har banken altså valgt at henvende sig til kunder, der har penge i de korte og lange obligationsfonde.

»Vi har skrevet til kunder, der har denne type investering og gjort dem opmærksom på, at de kan stå i en situation, hvor de bør genvurdere denne,« siger forretningsdirektør for Private Banking Erling Fløe Kristensen, der ikke ønsker at uddybe beslutningen yderligere.

I Danske Bank, Nordea og Nykredit sælger man fortsat både korte og lange obligationsfonde i deres netbanker. Danske Bank og Nordea sætter dog advarselsskilte på, hvis kunden styrer mod et utilfredsstillende afkast.

Danske Banks investeringschef John Poulsen forklarer, at banken ikke har valgt at skrive til kunder, som allerede har investeret i fondene, som udelukkende har obligationer med høj kreditværdighed.

