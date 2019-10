Nykredit er blevet politianmeldt af Finanstilsynet for markedsmisbrug.

Nykredit er blevet meldt til politiet af Finanstilsynet. Tilsynet mener, at Nykredit har brudt markedsmisbrugsforordningen, oplyser Nykredit i en mail til Finans.

Sagen drejer sig ifølge Nykredit om handler med to specifikke aktier, hvor tilsynet i ni tilfælde har vurderet, at en medarbejder fra Nykredit Markets har udvist mistænkelig adfærd.

»Det er Finanstilsynets opfattelse, at medarbejderen i de tilfælde indlagde ordrer på Nasdaq Copenhagen på en måde, der fik en market maker-algoritme til at forhøje kurserne. Herefter annullerede medarbejderen i hvert af de ni tilfælde sin senest indlagte købsordre for efterfølgende at gennemføre en salgsordre på samme kurs som den netop annullerede købsordre,« skriver Nykredit.

Nykredit skriver videre, at det er Finanstilsynets opfattelse, at den pågældende medarbejder sendte ordrer til fondsbørsen for at få algoritmen til at reagere, og at medarbejderen efterfølgende udnyttede reaktionen fra algoritmen til at opnå en økonomisk fordel på 4.425 kr. til Nykredit Bank.

»Nykredit mener ikke, at der er sket lovbrud. En grundlæggende forudsætning for et lovbrud er, at medarbejderen, der indlagde ordrerne, vidste, at der på de to pågældende aktier var tilknyttet en market maker-algoritme. Dette vidste medarbejderen ikke og kan således ikke have haft til hensigt at udnytte algoritmen,« skriver Nykredit, der henviser til, at det ikke var offentliggjort, at der var en market maker-ordning.

»Samtidig reagerede algoritmen i lange perioder ikke på en måde, der gav medarbejderen mulighed for at gennemskue, at den eksisterede. Endelig har det sandsynligheden imod sig, at en medarbejder i Nykredit Bank bevidst ville vælge at overtræde reglerne for markedsmisbrug for at sikre Nykredit Bank en gevinst på samlet 4.425 kr. Nykredit Bank ser frem til at forklare sagens detaljer for politiet,« skriver Nykredit.