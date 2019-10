Jyske Bank strammer gebyrskruen – en række priser mere end fordobles

De kommende måneder hæver Jyske Bank en lang række gebyrer. Banken halverer samtidig prisen for at hæve penge i udlandet.

Jyske Banker vil de kommende måneder svinge gebyrhammeren over bankens kunder.

»Vi ændrer priser på nogle af vores serviceydelser. F.eks. bliver det lidt dyrere at hæve kontanter i andre banker, og det kommer til at koste mere at få en rådgiver til at udføre opgaver, som kan klares via selvbetjening i netbanken,« fremgår det af bankens hjemmeside.

For kunderne betyder prisstigningen, at det fra nytår f.eks. bliver 40 pct. dyrere at have netbank og Jyske Mobilbank, mens prisen for en simpel grundkonto i landets tredjestørste bank stiger fra i dag 300 kr. om året til fremover at koste 480 kr. – et prishop på 60 pct.

I alt sætter banken 26 eksisterende gebyrer op, mens der indføres fire helt nye gebyrer, og to eksisterende gebyrer halveres.

Vi er som bank at sammenligne med enhver anden privat servicevirksomhed. Vi har vores indtjening på de aktiviteter, vi udfører for dig og vores øvrige kunder. Uddrag af Jyske Banks prispolitik

Jyske Bank forklarer i sin prispolitik, at den røde tråd i viften af gebyrer er, at kunderne betaler for den ydelse og service, som de efterspørger.

»Vi tager betaling for en række serviceydelser for at dække nogle af de omkostninger, vi har ved at tilbyde disse ydelser. Og dermed også sagt at den med, at ”de tager efterhånden gebyrer for hvad som helst henne i banken” ikke holder i virkeligheden,« fremgår det af bankens prispolitik.

Et blik på de nye gebyrer tegner da også et klart billede af, at Jyske Bank-kunder fremover skal dykke markant dybere i lommen for at betale for serviceydelser, som de måske selv kan udføre i net- eller mobilbanken.

Skal en bankrådgiver f.eks. hjælpe med at overføre et beløb til en anden konto i Jyske Bank eller en helt anden bank, koster det efter den 1. november 60 kr. i gebyr. I dag er prisen 30 kr.

»Vi er som bank at sammenligne med enhver anden privat servicevirksomhed. Vi har vores indtjening på de aktiviteter, vi udfører for dig og vores øvrige kunder,« forklarer Jyske Bank-ledelsen om gebyrpolitikken.

Om kunderne så er klar til at skrive under på den udlægning, når de efter den 1. januar skal betale 15 kr. for at hæve f.eks. 200 kr. i en konkurrerende banks pengeautomat, kan kun tiden vise.

I dag er gebyret for kontanthævninger i andre bankers pengeautomater på 5 kr. Dermed sker der en tredobling af gebyret.

Gebyrstigningerne kommer i slipstrømmen på et halvårsregnskab, der viser, at Jyske Bank med ordførende direktør Anders Dam i front er presset på indtjeningen.

Det fik i august banken til som den første herhjemme at indføre negative renter for privatkunder. I første omgang blev minusrenterne indført for kunders indestående ud over 7,5 mio. kr.

Efterfølgende blev grænsen sænket, så privatkunder fra den 1. december skal betale -0,75 pct. i rente af indestående på en konto ud over 750.000 kr.

Jyske Bank fremlægger regnskab for 3. kvartal på onsdag.