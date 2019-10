På 12 måneder er der blot blevet 159 færre danskere i Bisnodes register over dårlige betalere. I september var der registreret 180.236 skyldnere.

Opsvinget buldrer og brager om ørerne på danskerne, og beskæftigelsen har aldrig været højere. Men det har ikke luget ud i Bisnodes register over dårlige betalere.

»Det er meget overraskende,« siger René Ostenfeld, seniorrådgiver i Bisnode, der driver Debitor Registret – et register over dårlige betaler.

I september var 180.236 danskere over 18 år optaget i registeret som dårlige betalere. På samme tid sidste år var tallet 180.395 svarende til et fald de seneste 12 måneder på bare 0,1 pct.

»Man kunne fristes til at tro, at der ville være et større fald i antallet af registrerede skyldnere den seneste tid, da vi er inde i en økonomisk sund periode med høj beskæftigelse, lave renter og reallønsfremgang,« siger René Ostenfeld.

De mange registreringer svarer til, at 1 ud af hver 25 voksne danskere står i Bisnodes skyldnerregister.

Selv om antallet af registrerede skyldnere ikke falder, så er der tyndet ud i gruppen af unge under 30 år, som de seneste tre år er skrumpet med 5,7 pct., viser Bisnode-tallene.

Samtidig har gruppen af unge skyldnere den laveste gæld, idet hver person under 30 år ifølge Bisnode skylder 22.623 kr. Det tilsvarende beløb for skyldnere over 30 år er 55.308 kr.

Det betyder, at personer over 30 år skylder mere end det dobbelte af unge skyldnere. Til gengæld er ældre skyldneres gennemsnitlige gæld dykket 19.555 kr. de seneste tre år – et fald på 26 pct.

For René Ostenfeld er det alt sammen medvirkende til, at han fortsat tror på, at tingene vil vende.

»Vi forventer, at udviklingen vil fortsætte i retning af stadig færre skyldnere, da vi generelt oplever en øget bevidsthed om gæld og privatøkonomi,« siger han.