Forsikringskæmpe rydder op: Dyrere bilforsikringer på vej til udvalgte kunder

Tryg oplyser, at man løbende tilpasser selskabets priser, så de afspejler hver kundes risiko og priserne i samfundet generelt. For udvalgte kunder betyder det her og nu en dyrere bilforsikring.

Tryg er netop nu i gang med at hæve prisen på bilforsikringer for udvalgte kunder. Det oplyser forsikringskæmpen, efter at Finans har forelagt Tryg et brev til en kunde, der står til et prishop på 10 pct.

Tryg afviser, at der er tale om generelle prisstigninger overfor selskabets bilkunder. I steder er der tale om, at op mod »et par tusinde« kunder bliver ramt af et prishop, lyder meldingen.

Der vil være nogen, som falder i pris, og andre der stiger. For de kunder, som stiger i pris, ligger procentsatsen mellem 2 og 10. Tanja Frederiksen, kommunikationschef i Tryg

»Der vil være nogen, som falder i pris, og andre der stiger. For de kunder, som stiger i pris, ligger procentsatsen mellem 2 og 10,« siger Tanja Frederiksen, kommunikationschef i Tryg-koncernen.

Tryg-kunden, der har henvendt sig til Finans, ærgrer sig over prisstigningen, der træder i kraft den 1. november. Men først og fremmest undrer han sig over den begrundelse, som Tryg bruger om årsagen til ekstraregningen.

»Når priserne i samfundet stiger, bliver det dyrere for os at betale erstatninger til kunderne og bevare de samme gode dækninger. Det er derfor, vi ændrer prisen på dine forsikringer,« fremgår det af brevet fra Tryg.

Den udlægning har kunden svært ved at genkende, eftersom inflationen nærmest er i bund. Samtidig hæfter han sig ved, at Finans netop har afdækket, at forsikringsselskabernes udgifter per bilskade siden 2012 er dykket 20 pct.

Begge dele harmonerer – set fra hans stol – dårligt med forklaringen om, at prisstigningen skyldes et voksende pres på Tryg-pengekassen.

Tryg’s kommunikationschef forklarer, at der indgår en række parametre i fastsættelsen af de prisstigninger, som har ramt de udvalgte bilkunder.

»Procentsatsen er individuel baseret på indeks, kundens risikobillede, skadehistorik, fremtidigt risikobillede og over 30 andre parametre, vi regulerer vores priser efter,« siger Tanja Frederiksen.

Tryg oplyser ikke antal bilkunder, men selskabet sidder på 19,7 pct. af motorkøretøjsmarkedet herhjemme opgjort på præmieindtægter.

Tryg-koncernen, der er til stede i både Danmark, Sverige og Norge, har netop fremlagt regnskab for årets første ni måneder. Det viser et overskud efter skat på 2,1 mia. kr.