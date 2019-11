Overskuddet falder: Danske Bank sænker ambitionerne

Danske Bank er kommet igennem de første ni måneder af året med et lavere overskud.

Landets største bank tjener færre penge end tidligere, og Danske Bank har nu samtidig skruet ned for ambitionerne. I regnskabet for tredje kvartal, hvor resultatet dykkede med 14 pct., har Danske Bank nemlig offentliggjort sit nye mål for egenkapitalforrentningen.

Danske Bank sigter frem mod 2023 mod en egenkapitalforrentning på 9-10. Tidligere har banken haft en ambition om en egenkapitalforrentning på mindst 12,5 pct., og den blev efterfølgende ændret til, at banken skulle være i top tre blandt de nordiske storbanker, når man ser på egenkapitalforrentningen.

Banken kommer dog ikke i nærheden af den nye målsætning i 2020. For at nå sine øvrige målsætninger frem mod 2023 vil banken nemlig »investere betydeligt i yderligere digitalisering af kerneprocesser på tværs af banken og omfattende forenkling af produkter, drift og processer«, og derfor venter banken