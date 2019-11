Tre storbanker gør det – men Danmarks største bank siger nej

Jyske Bank, Sydbank og Spar Nord er alle på vej med negative renter til deres privatkunder. Til gengæld tøver Danske Bank, mens kunderne forsvinder ud af bagdøren.

Jyske Bank åbnede i august ballet for negative renter til private kunder. Siden har Sydbank, Spar Nord og Sparekassen Kronjylland valgt samme kurs. Til gengæld siger Danske Bank nej til at opkræve penge for indlån hos privatkunder.

»Vi har ingen intentioner om, at en gennemsnitskunde skal betale negative renter. Her har vi ikke ændret synspunkt,« siger Chris Vogelzang, adm. direktør i Danske Bank.

Negative renter

Det fik også Sydbank på banen, og siden har Spar Nord, SEB, Ringkjøbing Landbobank, Alm. Brand Bank og Danske Andelskassers Bank varslet eller indført negative renter for privatkunder.

Der er stor forskel på, hvordan hver enkelt pengeinstitut fastsætter, hvilke beløb og konti der er omfattet af de negative renter - ligesom nogle banker medregner kontante pensionsindskud, mens andre ikke gør det.

Danske Bank har netop fremlagt regnskab for 3. kvartal, og det viser, at bankens nøgletal på ingen måde overstråler konkurrenternes.

Til gengæld løfter banken nu sløret for en målsætning om at forbedre kundetilfredsheden, som de seneste år har været banket helt i bund.

Målet er, at banken i 2023 ligger i top to i forhold til konkurrenterne, når det gælder netop kundetilfredshed, lyder meldingen.

At det mål kan blive en stor mundfuld for storbanken, understreges af, at Danske Bank i årets første ni måneder har vinket farvel til 18.900 såkaldte Nemkonto-kunder, der typisk er helkunder i banken.

Om det er forklaringen på, at Danske Bank tøver med at lange negative renter over disken til bankens tilbageværende privatkunder, er uvist.

Til gengæld erkender Danske Bank-ledelsen, at der er brug for at øge indtægterne, og i den forbindelse kan det virke uholdbart, at banken selv betaler op mod -0,75 pct. i rente af penge, der placeres i Nationalbanken, mens bankens privatkunder slipper gratis.

Nemmere bliver det næppe for Danske Banks hollandske topchef af, at især Jyske Bank, Sydbank og Spar Nords nye rentekurs kan betyde, at Danske Bank vil få endnu flere formuende kunder, der flygter fra negative renter i andre storbanker.

Det kan i givet fald betyde, at Danske Bank hænger på renteregningen. Skulle det ske, er det imidlertid en ny situation, lyder meldingen.

»Det må vi tage stilling til, og vi afviser ikke, at andre end almindelige kunder skal betale negative renter på et tidspunkt,« siger Chris Vogelzang.

Nordea har ligesom Danske Bank fortsat ikke indført negative renter for privatkunder. Til gengæld har Alm. Brand-koncernen netop varslet, at banken fra 1. januar indfører negative renter for privatkunders indlån ud over 750.000 kr.