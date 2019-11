Nyt gebyr får erhvervskunder til at vrage Mobilepay

Mobilepay indførte den 15. oktober et månedligt gebyr overfor ca. 65.000 erhvervskunder. Det har pustet til kundeafgangen, lyder det fra den Danske Bank-ejede betalingsudbyder.

Et nyt gebyr har fået mange erhvervskunder til at sige stop og forlade Mobilepay. Det erkender ledelsen, to uger efter at et månedligt gebyr på 49 kr. blev indført for erhvervskunder med fysiske forretninger – de såkaldte Myshop-kunder.

»Vi har henover perioden mistet nogle få tusinde erhvervskunder,« siger Peter Kjærgaard, pressechef i Mobilepay.

Mobilepay offentliggjorde den nye prispolitik i august, og månedsgebyret trådte i kraft den 15. oktober.

Selv om det kun er en lille andel af vores kundebase, er vi naturligvis kede af enhver kunde, vi mister. Peter Kjærgaard, pressechef i Mobilepay

Peter Kjærgaard forklarer, at kundeafgangen er sket henover hele perioden og skal ses i forhold til de ca. 65.000 kunder, som er blevet adviseret om gebyrstigningen. Alligevel skinner det igennem, at de tabte kunder ærgrer Mobilepay-ledelsen.

Mobilepay Den mobile betalingsløsning Mobilepay så dagens lys i 2013.

Tjenesten ejes af Danske Bank.

Oprindelig blev Mobilepay brugt til elektroniske pengeoverførsler mellem private.

I dag er det især brugernes betaling i både netbutikker og fysiske butikker, der er i vækst.

Knap 4,1 mio. danskere bruger i dag Mobilepay, mens tjeneste har ca. 130.000 erhvervskunder.

I 2018 var der ca. 280 mio. transaktioner. Heraf var 80 mio. betaling for køb af varer og ydelser for i alt 18,4 mia. kr.

Mobilepay er i dag på markedet i Danmark og Finland.

Til gengæld kan Mobilepay-topchef Mark Wraa-Hansen glæde sig over, at det nye gebyr vil få selskabets årlige indtægter til at stige med mere end 30 mio. kr.

Det er penge, der falder på et tørt sted. Alene i 2017 og 2018 har den Danske Bank-ejede betalingsudbyder indkasseret et underskud på 103 mio. kr.

Mobilepay har i alt mere end 130.000 erhvervskunder, og det nye gebyr overfor Myshop-kunderne er da også kun første skridt. Næste skridt er, at der også vil ske en prisstigning overfor erhvervskunder med terminalløsninger.

»Det, vi kalder point of sale-kunder, er typisk større kædekunder eller f.eks. større kantiner, og de vil blive varslet senere,« udtalte Peter Kjærgaard til Finans i august.

Mobilepay har endnu ikke løftet sløret for, hvad meldingen præcist kommer til at betyde i kroner og ører for de resterende erhvervskunder - eller hvornår.

Foreløbig glæder Mobilepay-ledelsen over, at mens »nogle få tusinde« kunder har takket nej til at betale ekstra 588 kr. om året, så har den nye prispolitik ikke skræmt nye kunder væk.

»For Myshop som helhed er tabet af kunder langt hen ad vejen blevet opvejet af tilgangen i samme periode,« siger Peter Kjærgaard og peger på, at der fra skiltningen af det nye gebyr i august og til nu er kommet ca. 2.700 nye Myshop-kunder.

Det svarer til væksten, før den nye gebyrregning blev luftet. Samtidig har afgangen af Myshop-kunder været »støt faldende de seneste uger«, lyder meldingen.

Alligevel erkender Mobilepay, at der kan komme flere opsigelser i takt med, at Myshop-kunderne støder på gebyret på deres løbende opgørelser.