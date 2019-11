Nykredit har tjent 1,2 mia. kr. på tre måneder

Realkreditkæmpen er kommet så godt igennem årets første ni måneder, at selskabet opjusterer forventningerne.

Nykredit har medvind på alle fronter, og det har sendt realkreditkæmpen så godt igennem årets første kvartaler, at selskabet nu opjusterer forventningerne med en halv mia. kr. Det fremgår af det kvartalsregnskab, som Nykredit har offentliggjort tirsdag morgen.

»Vi fremlægger i dag et meget tilfredsstillende regnskab for årets første ni måneder. Flere og flere danskere vælger Nykredit til, og det giver kundetilgang i både Nykredit Bank og Totalkredit. Samtidig har vi fremgang på alle bærende indtægtsposter, og på den baggrund opjusterer vi forventningerne til forretningsresultatet med 500 mio. kr.,« udtaler Michael Rasmussen, der er koncernchef i Nykredit, i forbindelse med regnskabet.

Nykredit venter nu et forretningsresultat i intervallet 7,75 - 8,25 mia. kr., hvor den tidligere forventning lød på et forretningsresultat mellem 7,25 - 7,75 mia. kr.

Forventningerne til resultatet før skat har ikke ændret sig. Her venter Nykredit fortsat, at det vil lande i intervallet 7,25 - 7,75 mia. kr.

Forretningsresultatet dækker over Nykredits »grundlæggende og fremtidige forretning«, da denne post i regnskabet ikke er påvirket af derivater, som ikke længere tilbydes.

Selv om både indtægterne og forretningsresultatet steg i tredje kvartal sammenlignet med samme periode sidste år, trækker netop negative kursreguleringer på udgåede derivattyper ned i resultatet før skat, så det landede under niveaut for samme periode i fjor.

Forretningsresultatet endte i kvartalet på 1.804 mio. kr., og resultatet før skat lød på 1.245 mio. kr.

For årets første ni måneder går den samme historie igen. Indtægterne steg sammenlignet med de første ni måneder af 2018, og det samme var tilfældet for forretningsresultatet, men det slog ikke igennem på resultatet før skat.

Resultatet før skat for de første ni måneder af 2019 lyder på 5.775 mio. kr., og efter skat landede resultatet på 4.857 mio. kr.

»Vi har i flere år arbejdet målrettet på at forstærke det fundament, Nykredit står på. I dag er virksomheden stærk med godt greb om de grundlæggende forhold som omkostninger, indtjening, kapital og risici,« udtaler Michael Rasmussen og fortsætter:

»Derfor kan vi investere i fremtidens Nykredit, som vi bl.a. har gjort med købet af Sparinvest, der styrker både Nykredit Bank og Totalkredit-samarbejdet. Vi investerer samtidig i at forbedre kundeoplevelsen endnu mere og i compliance for yderligere at styrke vores indsats på dette helt centrale område.«