Milliardær-kontrollerede selskaber banker resten af aktiemarkedet

Selskaber, der kontrolleres af en milliardær, der har formuen bundet op i selskabet, klarer sig markant bedre end resten af aktiemarkedet.

Milliardærer plejer at være gode til at tjene penge til dem selv, men vi kan alle blive rigere, hvis vi investerer i de selskaber, som de kontrollerer.

Aktier i selskaber, som kontrolleres af milliardærer, har klaret sig betydeligt bedre end de globale aktiemarkeder over de sidste 15 år, viser en ny rapport fra den schweiziske bank UBS og revisionshuset PwC, skriver CNN.

De undersøgte 603 selskaber, hvor milliardærer havde betydelig indflydelse, og hvor størstedelen af deres formuen var bundet op.

Selskaberne havde et årligt afkast på 18 pct. over en 15-årig periode mod 9 pct. for et bredt indeks, der følger 47 lande. De milliardær-kontrollerede selskaber var også mere profitable.

»Den outperformence, vi kalder milliardær-effekten, afhænger af, at entreprenøren beholder kontrol - uafhængigt af om forretningen er børsnoteret eller privatejet,« står der i rapporten.

Verdens mest værdifulde selskaber i dag har da også været ejerledede eller kontrolleret af stifteren; Amazon (Jeff Bezos), Berkshire Hathaway (Warren Buffett), Google (Sergey Brin og Larry Page) samt Apple (Steve Jobs).

Hvordan tallene ville se ud, hvis man sorterede de mest værdifulde selskaber fremgår ikke, men ifølge rapporten var der tre kendetegn, der gik igen i de succesfulde selskaber: Klog risikotagning, en fokuseret forretning og beslutsomhed.

Ifølge rapporten har entreprenører en »optimistisk attitude« og fokuserer på risici, de forstår - og reducerer dem. De jagter også hele tiden muligheder og lader sig ikke slå omkuld af nedture eller forhindringer.

Desuden vil en milliardær ofte havde sammenfaldende interesser med langsigtede aktionærer, fordi begge tænker som ejere.

Netop sammenfaldende interesser er et emne, som mange investorer går op i.

Men det kan være en jungle at skrue incitamentsprogrammer sammen, hvor der ikke er utilsigtede konsekvenser; som at ledelsen fokuserer på sine KPI’er for at få bonus i stedet for at tænke langsigtet som en rigtig ejer.

»Milliardærers virksomheder har det med at forfølge en langsigtet strategi, som har gavn af et exceptionelt sammenfald mellem selskabets performance og ledelsens incitamenter,« står der i rapporten, ifølge CNN.