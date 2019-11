Antallet af milliardærer i verden er vokset de seneste fem år

De rigeste er blevet rigere på trods af enkelte dyk i deres samlede formuer sidste år, viser undersøgelse.

Antallet af milliardærer er vokset på verdensplan, og det samme er deres formuer.

Det skriver CNBC.

Der er nu 2.101 milliardærer globalt, og det er altså et nøk opad fra, hvad antallet lød på for fem år tilbage. Helt præcist er der kommet 589 personer til i perioden 2013 til 2018. Det viser en rapport fra UBS Group AG, som er en schweizisk multinational investeringsbank og finansselskab.

Rapporten beskriver også, at disse personer er blevet rigere i perioden, hvor deres samlede formue er vokset til 8,5 billioner dollars, der svarer til omtrent 57 billioner danske kroner.

Det har altså været nogle gode år for verdens rigeste. De seneste fem år, har der kun været et dyk i formuerne i 2018 på grund af friktioner i verdenshandlen og frygt for lavere økonomisk vækst.

Amerikanske milliardærer var de eneste, der ikke led under et dyk i formuerne i 2018, hvor deres samlede formue i stedet voksede med 0,1 pct. Ved udgangen af året var Amerika hjemsted for omkring 749 milliardærer.

Den verdensdel der huser flest af verdens rigeste er fortsat Asien, hvor 754 af de 2.101 er bosat. 43 pct. bor i Kina.

Der er også kommet flere kvinder på listen. Rapporten viser, at der har været en stigning af kvindelige milliardærer fra 160 i 2013 til 233 i 2018. Det stigende antal kvinder kommer også hovedsageligt fra Asien.

»Mens lande i Asien fortsat ses som havende mere traditionelt mandsdominerede kulturer, er det godt at se, at antallet af kvindelige milliardærer er vokset til mere end det dobbelte i løbet af de seneste fem år,« udtaler Julia Leong, partner og privat bankleder, i rapporten.