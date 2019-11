Landets 115.000 medlemmer af Pædagogernes Pension har fået deres pensionsopsparing forrentet med 14 pct. indtil nu i år. Dermed ligger de helt i top blandt selskaberne, mens Sampension ligger nummer sjok.

Landets store kommercielle pensionsselskaber som Danica Pension og PFA Pension får baghjul af den mindre pensionskasse, Pædagogernes Pension.

Nye tal for afkastet i årets første 10 måneder afslører, at en pædagog med 15 år til pensionering og middel risiko har fået sin opsparing forrentet med 14 pct. i de første 10 måneder af 2019. Til sammenligning har en tilsvarende kunde i PFA Pension fået et afkast på 11,4 pct. Værst ser det ud i Sampension, hvor kunden har fået 9,6 pct. i afkast i samme periode.

Men også på fem års sigt ligger pædagogernes pensionskasse helt i top.

En pensionsekspert kalder det »vigtigt«, at de 115.000 medlemmer af Pædagogernes Pension får høje afkast.

»Det er en lavtlønsgruppe, som nok ikke interesserer sig så meget for pension. Det gør derfor en kæmpe forskel for pædagogerne, at de har en pensionskasse, som har styr på det for dem og gør det virkelig godt,« siger Jørgen Svendsen, aktuar og adm. direktør i pensionsmæglerselskabet AFPR.

At den lille pensionskasse ligefrem kan slå de store tunge spillere i sektoren overrasker ham ikke.

»PFA og Danica har fokuseret og brugt mange ressourcer på at opbygge deres alternative investeringsporteføljer. Det har krævet en del manpower, mens Pædagogernes Pension gør det mere simpelt og bruger tiden på strategi, vægte og udvælgelsen af aktier,« siger Jørgen Svendsen.

Pædagogernes Pension glæder sig over at være danmarksmester til afkast.

»Vi kan se på tallene, at vi ligger nr. et målt på afkast ikke bare i år, mens også på en længere tidshorisont. Det er vi rigtigt glade for og tilfredse med på pædagogernes vegne,« siger Sune Schackenfeldt, adm. direktør i Pædagogernes Pension.

Han forklarer topplaceringen med, at der ikke er langt fra beslutning til handling.

»Vi mødes i et war room i vores investeringskomité op til flere gange om ugen. På den måde kan vi med en times varsel eksekvere beslutninger, som vi netop har truffet på et møde, fordi der er kommet nyt om eksempelvis handelskrigen mellem USA og Kina,« siger Sune Schackenfeldt.

Sampension tager årets bundplacering med ro.

»Der er ikke noget, som er gået galt for os. Vi har blot for kunder med 15 år til pension en lavere aktieandel end andre, fordi vi har et konservativt udgangspunkt, og en filosofi om, at det er vigtigt med en høj grad af stabilitet,« siger Henrik Olejasz Larsen, investeringsdirektør i Sampension.

Han peger også på, at den forsigtige tilgang målt over en lidt længere periode har givet et afkast på niveau med konkurrenternes.