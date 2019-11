Tredje direktør forlader Alm. Brand på bare to uger

Endnu en direktør forlader Alm. Brand. Denne gang er det kommunikationsdirektør Susanne Biltoft, der forlader selskabet.

Rasmus Lindkvist Bendtsen, f. 1986, er politisk-økonomisk journalist på Finans. Rasmus kommer fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, hvor det undervejs også blev til et semester på Cardiff University i Wales. Rasmus tilbragte sin praktiktid på dagbladet Børsen, hvor han primært sad på avisens finans- og Christiansborg-redaktion. På Finans skal han være med til at dække det økonomiske og erhvervspolitiske område. Privat er han glad for styrketræning, Bruce Springsteen og Brøndby IF.

Der går stort set ikke en uge i Alm. Brand uden en direktør forlader selskabet.

For to uger siden blev topchefen Søren Boe Mortensen fyret under stor mediebevågenhed og erstattet af økonomidirektør Rasmus Werner Nielsen, i sidste uge stoppede forsikringsdirektør Jesper Mørch Sørensen på sin post, og nu er det kommunikationsdirektør Susanne Biltoft, der forlader selskabet.

Over for branchemediet Finanswatch bekræfter Alm. Brand, at Susanne Bilftoft efter 19 år i selskabet havde sidste arbejdsdag mandag den 11. november.

Dermed er der fortsat godt gang i udskiftningen i ledelsen i Alm. Brand, der foruden en forsikringsbutik med 400.000 kunder består af en bank og et pensionsselskab.

Topchef Søren Boe Mortensen blev fyret den 30. oktober efter 18 år i front for selskabet.

Rasmus Werner Nielsen er indtil videre udpeget som konstitueret topchef, men over for Finans bekræfter han, at han er kandidat til den ledige toppost.

I sidste uge var det så koncerndirektør Jesper Mørch Sørensen, der stod i spidsen for koncernens forsikringsforretning Alm. Brand Forsikring, der forlod selskabet efter 15 år.

»Det er det rette tidspunkt for mig at gå på pension. Jeg har haft et rigtigt godt samarbejde med Søren Boe Mortensen i alle årene, og det kunne jeg helt sikkert også få med Rasmus Werner Nielsen. Men jeg mener, at det nu er tiden til at give plads til nye kræfter,« lød det fra Jesper Mørch Sørensen.

Også her overtager Rasmus Werner Nielsen tøjlerne indtil en ny forsikringsdirektør er fundet.