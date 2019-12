Danske Bank og Nordea taber kapløbet om boligejere

Danske Bank har udlånt færre penge til boligejerne, mens Nordea har tilbagegang i hver tredje kommune. Totalkredit er den store vinder på markedet for realkreditudlån.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Danske Bank og Nordea blev taberne i bankernes kamp om de lukrative boligejere, da de to største konverteringsbølger i historien fandt sted i år.

Målt på realkreditudlånet har Nordea Kredit haft tilbagegang i 33 af landets 98 kommuner i årets første tre kvartaler, selv om storbankens samlede udlån til privatkunder er vokset med 4,7 mia. kr.

I samme periode har Danske Banks realkreditselskab, Realkredit Danmark, trods stigende boligpriser haft en nedgang i udlånet til privatkunder på 2,6 mia. kr.

»Kunderne i de to storbanker har fået bedre tilbud andre steder, hvor der er mere tidssvarende og konkurrencedygtige produkter,« siger Lars Krull, bankekspert og seniorrådgiver på Aalborg Universitet.

De to øvrige realkreditselskaber med privatkunder – Totalkredit under Nykredit og Jyske Realkredit under Jyske Bank – har fremgang i nærmest hele landet. Totalkredit har udlånsvækst i 97 af landets 98 kommuner, mens Jyske Realkredit har fremgang i samtlige af landets kommuner.

Målt i volumen er Totalkredit med en vækst på 49,5 mia. kr. den store vinder. Det svarer til 90 pct. af den samlede udlånsvækst, der har været i år.

»Det burde ikke være muligt for så stor en aktør som os at vokse så meget. Jeg tror, at det skyldes, at vi med vores samarbejdspartnere er til stede i hele landet med personlig rådgivning, og at vi har stærke produkter samt et foreningsejerskab, som tiltaler danskerne,« siger Camilla Holm, adm. direktør i Totalkredit.

De to konverteringsbølger betød lånekonverteringer for 370 mia. kr.

»De to store bankers kunder har nok lidt hyppigere set sig om efter andre tilbud på grund af de sager, som de banker har haft,« vurderer Lars Krull.

Ifølge Realkredit Danmark er selskabets store problem, at det blandt andet på grund af Danske Banks hvidvasksag har svært ved at vinde nye kunder.

»Det er ikke så meget tab af kunder, der forklarer vores tilbagegang, men at vi ikke har fået så mange nye kunder,« siger Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark.

Han peger derudover på, at Danske Bank har lanceret et realkreditlignende lån i banken, Danske Bolig Fri, som er med til at fjerne udlån fra Realkredit Danmark. Det er vokset med ca. 5 mia. kr. i år.