Nordea kræver betaling for en bankbog på over 750.000 kr.

Banken indfører negative renter på 0,75 pct. for privatkunder fra februar næste år

Nordea indfører negative renter for privatkunder med indlån på over 750.000 kr.

Det betyder, at kunderne skal til at betale for at have pengene stående. Renten for indlån over den størrelse sænkes til minus 0,75 pct.

Dermed følger Nordea efter en lang række andre danske banker, der ligeledes har indført negative renter.

»Vi har i lang tid oplevet ikke bare et usædvanligt lavt, men også negativt renteniveau, og vi må indstille os på, at det vil fortsætte flere år endnu. Derfor indfører vi negative renter for de af vores privatkunder, der har mere end 750.000 kroner stående på deres bankkonto,« siger Mads Skovlund, bankdirektør med ansvar for Personal Banking i Nordea Danmark.

Den nye rentesats indføres for de danske privatkunder fra 1. februar 2020.

De negative renter rammer stort set alle typer af indlån. Eneste undtagelse er midlertidige konti, der skal bruges til boligkøb.

Desuden er børneopsparinger, børnebørnskonti og pensionskonti undtaget.

»Vi rækker ud til de kunder, der vil blive påvirket af renteændringen, så de har god mulighed for både at få rådgivning og tage beslutning om de alternativer, der kan være relevante i forhold til deres individuelle situation og behov,« siger Mads Skovlund.