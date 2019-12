PFA Pension vil som det første pensionsselskab i landet bygge op mod 2.600 lejligheder med hotellignende service tilknyttet hver bolig. Lejlighederne er målrettet til seniorer over 65 år, og fremtidsforsker vender tommelfingeren op til projektet.

Kristoffer Brahm, f. 1973, er journalist på Finans og har beskæftiget sig med erhvervsjournalistik siden 2001. Han har skrevet om privatøkonomi, lavet undersøgende journalistisk og dækker i dag finanssektoren. Har bl.a. afdækket, at myndighederne i årevis opkrævede ejendomsskatter ulovligt, hvilket førte til en tilbagebetaling på 1,2 mia. kr. til borgerne, ligesom han har afsløret, at danskere er blevet afkrævet skat af fiktive aktiegevinster, hvilket fik daværende skatteminister Kristian Jensen (V) til at ændre loven. Kristoffer er en passioneret kunstsamler og trods de senere års mange skuffelser stadig en forholdsvis passioneret tilhænger af fodboldklubben AGF.

Claus Iversen, f. 1973, er finansredaktør på Finans. Claus har læst Statskundskab og Medievidenskab på Aarhus Universitet og har arbejdet som finansreporter i mange år. Han begyndte sin journalistiske karriere på Altinget.dk i 2001, hvor han som redaktør var med til at udvikle sitets fagspecifikke nyhedsbreve. Udover at have arbejdet fire år på Berlingske Tidendes Business-redaktion har Claus også prøvet kræfter med presse- og kommunikationsarbejde i såvel landbrugets brancheorganisation – det daværende Landbrugsraadet – som i Danske Bank. Han er en ivrig løber – dog ses han ikke så ofte på landevejene, som da han som ungdomsløber hentede op til flere guldmedaljer hjem.

En helt ny boligform bliver nu tilbudt Danmarks seniorer, og en fremtidsforsker vurderer, at de vil blive eftertragtede.

Det er landets største pensionsselskab, PFA Pension, som netop har indgået en aftale med det britiske developer- og serviceselskab Audley Group om at opføre op mod 2.600 såkaldte servicerede seniorboliger i Aarhus og København, som aldrende danskere kan købe eller leje.

Målgruppen er danskere over 65 år, som har lyst til at bo i et seniorfællesskab med adgang til fællesfaciliteter som bibliotek, restaurant, bar, fitness og pool og med mulighed for at tilkøbe ekstra service inden for eksempelvis personlig pleje eller rengøring.

»Vi begynder at bygge i Aarhus og København, så snart vi har fundet egnede lokationer,« siger Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA Pension.

Med de nye servicerede boliger vil vi ramme den øvre middelklasse, som er villig og i stand til at betale for tryghed. Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA Pension.

Selskabet har spurgt mere end 1.000 danskere om, hvad de ønsker sig af en bolig skræddersyet til seniorlivet, ligesom PFA har foretaget en grundig indkomst- og formueanalyse blandt seniorerne i de to byer. Den viser, at mange pensionister har det økonomiske råderum til boligformen, ligesom lysten skulle være tilstede.

Servicerede seniorboliger PFA vil sammen med Audley Group udvikle, bygge og drifte op til 2.600 servicerede seniorboliger (60+) fordelt på 10 bebyggelser med mulighed for pleje.

Det geografiske udgangspunkt er Storkøbenhavn og Aarhus.

Boligerne giver adgang til fællesfaciliteter som restaurant, bibliotek, bar, lounge, fitness, pool og spa med tilhørende behandlerrum herunder f.eks. fysioterapeut, massør og frisør, samt gæsteværelser, som gæsterne kan leje.

Der er mulighed for at tilkøbe praktisk og fysisk hjemmehjælp – herunder rengøring, tøjvask, hundeluftning og hjælp til personlig pleje.

Det forventes at koste i omegnen af 7.000 kr. ekstra i forhold til en normal husleje at flytte ind i en serviceret seniorbolig.

Boligerne opføres over de kommende 15 år, og de første ventes klar til indflytning i 2023.

Boligerne er ikke tiltænkt decideret velhavende pensionister. Men de skal dog have råd til at betale omkring 7.000 kr. om måneden for adgang til fællesfaciliteterne. PFA ejer i forvejen seniorvenlige boliger og seniorboligfællesskaber, hvor prisen er markedskonform, men hvor der ikke gennem pensionsselskabet er adgang til personlig pleje og praktisk hjælp.

»Med de nye servicerede boliger vil vi ramme den øvre middelklasse, som er villig og i stand til at betale for den tryghed, som det er at bo i en ejendom, der er bemandet 24 timer i døgnet med eksempelvis plejere, kokke, massører og rengøringsfolk. Det er i øvrigt personale, som vi selv ansætter. Vi kommer ikke til at købe ydelserne af en ekstern leverandør,« siger Michael Bruhn.

Men har sådanne servicerede seniorboliger fra en privat udbyder overhovedet en mulighed for at slå igennem i et velfærdssamfund som Danmark, hvor mange er vant til, at det offentlige betaler for eller giver tilskud til rengøring og hjemmehjælp?

Ja, lyder vurderingen fra en konsulent med særlig indsigt i nye trends og leveformer.

Vi har en aldrende befolkning, og mange af dem frygter at sygne hen på et plejehjem. Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker og direktør i Fremforsk, Institut for fremtidsforskning.

»Jeg er tilbøjelig til at give PFA ret i, at det godt kan løbe rundt for selskabet. Vi har en aldrende befolkning, og mange af dem frygter at sygne hen på et offentligt plejehjem. Der kan derfor sagtens være en efterspørgsel efter en boligtype, som minder om at købe en almindelig lejlighed af en vis størrelse, hvor der samtidig er adgang til pleje og fællesaktiviteter,« siger Jesper Bo Jensen, direktør i konsulentvirksomheden Fremforsk, Institut for fremtidsforskning.

PFA Pension har i forvejen årtiers erfaring med at drive servicerede seniorboliger med Audley Group i England, som PFA er medejer af gennem fonden Moorfiels Audley Group Real Estate Fund.

Ifølge PFA har de servicerede seniorboliger været en kæmpe succes i England, og det har øget selskabets appetit på at udbrede konceptet til andre lande – i første omgang Danmark.

Jesper Bo Jensen advarer dog mod at tro, at man kan overføre konceptet fra England til Danmark 1:1.

»Formuefordelingen i England er anderledes, og klasseforskellene er større, fordi formuerne er fordelt mere skævt. PFA kan derfor ikke regne med, at der er ligeså mange meget velhavende danskere, som vil og kan betale rigtig meget mere for servicerede luksusboliger, som i England. Men hvis målgruppen er den formuende mellemklasse, kan det godt give mening,« siger Jesper Bo Jensen.

Det vigtigste er at skaffe vores kunder et afkast, og det mener vi, at vi kan ved at bygge og drifte servicerede seniorboliger. Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA Pension.

Og det er netop denne målgruppe, som PFA går efter. Det er ægteparret på +60 år, som har solgt deres gældfri patricier- eller murermestervilla, fordi den er blevet for stor, efter at børnene er flyttet hjemmefra, og som heller ikke gider bruge tid og penge på at passe den alt for store have. PFA’s påstand er, at disse mennesker gerne vil flytte ind i en velindrettet lejlighed i et boligkompleks, hvor de andre beboere minder om dem selv.

Lejlighedernes størrelse begynder ved 73 kvadratmeter, og PFA’s ejendomsdirektør frygter ikke, at det kan virke alt for småt for det ægtepar, som netop har solgt deres 200 kvadrameter store villa i Vedbæk, Valby eller Viby.

»For det første er lejlighederne indrettet seniorvenligt. For det andet har vi helt bevidst ikke bygget mange lejligheder med mange ekstra værelser, fordi de fleste beboere ikke har brug for de ekstra rum i hverdagen, men måske tre til fire gange om året, når børn og børnebørn eller vennepar fra udlandet kommer på besøg. I de tilfælde kan beboerne låne rengjorte gæstelejligheder i komplekset i stedet,« siger Michael Bruhn.

Han understreger, at PFA hovedsageligt går ind i projektet ud fra et investeringsperspektiv og ikke ud fra en altruistisk tilgang om at gøre det billigt at være pensionist.

»Det primære formål er at skaffe vores kunder et afkast, men vi ønsker samtidig at skabe et attraktivt værditilbud på et marked, hvor der er en konkret efterspørgsel. Og det mener vi, at vi kan ved at bygge og drifte servicerede seniorboliger,« siger han.

Danske Banks pensionsselskab, Danica Pension, oplyser, at selskabet også overvejer at opføre servicerede seniorboliger, men man ønsker på nuværende tidspunkt ikke at være mere konkret om dette.