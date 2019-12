Facit Bank åbner i dag, og kunderne kan få en rente på 1 pct., men det kræver en lang binding.

Danmarks nyeste bank går i den stik modsatte retning af de traditionelle.

Mens flere af landets største banker har indført negative renter for private, åbner Facit Bank i dag med et produkt, hvor kunderne kan få en indlånsrente på 1 pct. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Facit Bank tilbyder et produkt, der giver det samme som indskudsbevisrenten i Nationalbanken plus 1,75 pct.point. Det giver aktuelt en rente på 1 pct. Men for at komme i nærheden af en rente på 1 pct. skal kunderne dog binde pengene i mange år. For en rente på 1 pct. kræver det, at pengene bliver bundet i fem år, og man kan maksimalt sætte 745.000 kr. ind på kontoen.

»I en tid, hvor de mange traditionelle banker arbejder med negative renter på indlån, vil vi gerne tilbyde positive renter på indlån op til 745.000 kroner. Til gengæld betyder det, at kunderne skal lade pengene stå i tre eller fem år. Vi vil løbende følge markedet for indlånsprodukter, så vi hele tiden kan tilbyde konkurrencedygtige produkter,« udtaler Jesper Lyhne, direktør i Facit Bank, i pressemeddelelsen.

Ifølge data fra bankportalen Mybanker er den længste bindingsperiode i markedet i øjeblikket på en måned. Her kan kunderne få en rente på 0,55 pct.

Hos Mybanker kalder adm. direktør Marlene Nørgaard produktet fra Facit Bank for konkurrencedygtigt, men at det også kan være svært at forstå.

»Produktet kan nok opleves lidt komplekst, og vi husker ikke at have set modellen før. Produktet er rullende 5 år, hvilket gør det fleksibelt i forhold til at sætte penge ind. Det har 60 måneders opsigelse, hvilket jo er modsat fleksibelt,« lyder det fra Marlene Nørgaard.

Marlene Nørgaard henviser desuden til, at man skal være opmærksom på, at renten er bundet op på Nationalbankens ledende rente.

»Med andre ord: Hvis Nationalbanken kommer med en negativ rente på mere end minus 1,75, går man i negativ. Så spørgsmålet er, om man som borger vurderer det for sandsynligt inden for 5 år fra nu ved 5 års binding,« skriver Marlene Nørgaard.

Bag Facit Bank står L'easy-ejeren Niels Thorborgs koncern 3C. Planerne om at åbne en ny bank blev meldt ud i slutningen af august, hvor det blev meddelt, at der blev tale om en internetbaseret bank. Den får således ingen filialer.

Udover L’easy ejer 3C-koncernen bl.a. også selskabet bag fodboldklubben OB, Hotel Odeon i Odense og Odense Congress Center. Koncernen har ca. 2.600 ansatte og har en omsætningen på ca. 3 mia. kr.

»Det er en stor dag for alle i 3C-koncernen. Arbejdet begyndte for et år siden, og det er kun 14 uger siden, vi fik udstedt vores banklicens, så det har været en kæmpemæssig kraftanstrengelse fra alle for at blive klar til i dag. Det er jeg stolt af, og så glæder jeg mig naturligvis meget til at se, hvordan kunderne tager imod Facit Bank,« udtaler Niels Thorborg.