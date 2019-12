Klimaforandringer udfordrer bankerne og den finansielle stabilitet

Klimaforandringerne har ramt finanssektoren. Danske Bank lægger ikke skjul på, at det kan komme til gøre ondt, hvis ikke man regner klimarisici ind i kreditvurderingen af kunderne.

Klimaproblemerne er så omfattende, at de kan komme til at koste bankerne dyrt og i værste fald true stabiliteten i hele det finansielle system.

Sådan lyder det fra Nationalbanken og de danske pengeinstitutter, der for alvor har sat fokus på klimaforandringerne.

»Klimaforandringerne medfører en risiko for bankerne, og det kan godt komme til at påvirke den finansielle stabilitet. Det er noget, vi skal være opmærksomme på,« siger nationalbankdirektør Per Callesen.

Han fremhæver to forskellige problemstillinger, der kan ramme bankerne. Den ene er, hvis de har store udlån til meget CO 2 -belastende virksomheder, der kan blive sendt til tælling af den grønne omstilling. Her kan bankerne lide tab på deres udlån, men ifølge Nationalbankens undersøgelser er danske bankers CO 2 -belastende udlån så forholdsvis begrænsede, at de næppe udgør en trussel for landets finansielle stabilitet.

Serie: Bankernes grønne omstilling Danske banker har meldt ud, at de er klar til at indtage en hovedrolle i den grønne omstilling.

Det skal ske ved, at de over de kommende år flytter både investeringer og udlån i en grønnere retning og på den måde reducere deres CO 2 -aftryk.

-aftryk. Finans har sat tre nøglepersoner i stævne for at blive klogere på, hvad det kommer til at betyde for bankerne, kunderne og klimaet.

I interviewserien kan du møde nationalbankdirektør Per Callesen, formand for Forum for Bæredygtig Finans, Anders Eldrup, og Danske Bank-direktør Berit Behring, der er ansvarlig for Societal Impact & Sustainability.

Den anden problemstilling omhandler de fysiske klimaforandringer, som kan ramme værdierne på bl.a. boliger og erhvervsejendomme.

Her viser en beregning fra Nationalbanken, at hver ottende ejendom, som realkreditinstitutterne har pant i, er i risikozonen, hvis vandstanden stiger med en meter.

Det er ifølge Per Callesen en risiko, der kan ramme bankerne og boligpriserne, længe inden skaderne sker.

»Hvis der f.eks. kommer en opfattelse af, at der er risiko ved at bosætte sig i sådant et område, så kan det godt ramme boligpriserne. Det kan have nogle konsekvenser, som vi bliver nødt til at regne på og forstå,« siger Per Callesen.

Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen fremhæver sidste års tørke som et eksempel på, at klimaforandringer allerede har kostet dansk landbrug milliarder af kroner.

Han mener, at både banker, forsikringsselskaber og pensionsselskaber risikerer at lide store tab, når klimakatastroferne rammer.

»Det her er noget, der virkelig skal tages alvorligt, og det er jeg slet ikke i tvivl om, at det bliver,« siger Helge J. Pedersen.

Vi må erkende, at vi er midt i transformation. Det er vigtigt, at vi ikke undervurderer den. Berit Behring, direktør i Danske Bank

Bankernes brancheorganisation Finans Danmark har for nylig fremlagt 20 grønne anbefalinger, som er udarbejdet af en ekspertgruppe. På den baggrund har de største banker meddelt, at de er klar til at tage syvmileskridt på klimaområdet i de kommende år.

Danske Bank-direktør Berit Behring, der har ansvaret for bæredygtighed på tværs af banken, er yderst opmærksom på, at virksomhedernes risici ændrer sig. Allerede nu inddrager banken CO 2 -påvirkningen i kreditvurderingen af de største erhvervskunder, og den tilgang vil blive udbredt til langt flere kunder i den kommende tid.

»Hvis man ikke regner klimarisici ind, kommer vi til at stå med aktiver, som kan miste deres værdi. Vi må erkende, at vi er midt i transformation. Det er vigtigt, at vi ikke undervurderer den,« siger Berit Behring.