Undo slog salgsdørene op i juni sidste år. I dag har det app-baserede forsikringsselskab rundet 10.000 kunder. Men rejsen er først lige begyndt, siger topchefen.

På blot halvandet år er den 100 pct. digitale forsikringsudbyder Undo gået fra et gabende tomt kundekartotek til 10.000 fortrinsvis unge kunder.

»Næste skridt er at skalere forretningen op og se, om vi kan tage Undo til skyerne,« siger Sophie Bohr Grønbæk, adm. direktør i Undo og en af de fire stiftere bag selskabet.

Undo Undo blev stiftet i 2017 som et iværksætterselskab med Tryg som medejer.

Undo er etableret som et såkaldt forsikringsagentur.

Salg af produkter begyndte i juni 2018 og sker 100 pct. via selskabets app, hvor der også anmeldes skader.

Kundebetjening kan også ske via sms, chat og telefon.

Der er ingen sælgere ansat, og der sker intet opsøgende salg.

Foreløbig tilbyder Undo indbo-, ulykkes- og rejseforsikringer, men et nyt produkt er på vej, lyder det fra ledelsen.

Ifølge Undo's egne tal skyldes 40 pct. af nye kunder henvisninger fra eksisterende kunder.

Målgruppen er folk i aldersgruppen 18-35 år med bopæl i de større byer, men selskabet har også ældre kunder.

Undo er ejet af stifterne af selskabet, Tryg og iværksætternetværket Rainmaking.

Tryg har skudt omkring 25 mio. kr. i Undo-satsningen.

I dag er der 20 ansatte i Undo, men de kommende måneder skal der ansættes yderligere 15 for at følge med væksten. Målet er 30.000-35.000 kunder inden udgangen af 2020, lyder meldingen.

»Vi skal i hvert fald tredoble antallet af kunder,« siger den nybagte forsikringsdirektør.

Undo sælger omkring 1.000 forsikringer hver måned, og salget er stigende. Det er super flot. Morten Hübbe, topchef i Tryg

Undos succes skyldes en nytænkning af forsikringsprodukter, så de passer ind i en omskiftelig og digital hverdag.

»Vi har droppet de gamle forsikringspakker. I stedet har vi splittet forsikringerne op i enkeltydelser og sat en pris på hver dækning, så man f.eks. kan nøjes med at købe en tyveriforsikring. Vi er de eneste, der tilbyder forsikringer på den måde,« siger Sophie Bohr Grønbæk.

I samme boldgade betaler kunderne for en måned ad gangen med betalingskort, ligesom de kan sige deres forsikringer op med dags varsel uden ekstraregninger.

»Vi er simpelthen nødt til at tro på, at vi kan give så god en kundeoplevelse, at det alene holder på kunderne,« siger den 34-årige Undo-direktør.

Tryg har fra dag ét ejet halvdelen af Undo. Tryg-topchef Morten Hübbe følger udviklingen i Undo tæt og hæfter sig ved, at det app-baserede selskab har fuld gang i salget, selv om der ingen sælgere er ansat.

»Undo sælger omkring 1.000 forsikringer hver måned, og salget er stigende. Det er super flot,« siger Morten Hübbe.

På spørgsmålet om det betyder, at Tryg på sigt har planer om at opsluge hele Undo, lyder svaret: »Det vil være spekulationer om fremtiden, så det må vi hellere lade være med at kaste os ud i,« siger Morten Hübbe.

Tryg har foreløbig skudt omkring 25 mio. kr. i Undo, der målrettet går efter de 18-35-årige.