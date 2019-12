Finanstilsynet finder »omfattende og væsentlige mangler« hos Danske Bank

Finanstilsynet har efter inspektion hos Danske Bank fundet flere væsentlige mangler i bankens markedsovervågning.

Finanstilsynet har efter en inspektion hos Danske Bank fundet »omfattende og væsentlige mangler i bankens markedsovervågning og systemunderstøttelse, som er kritisable, og som fører til tilsynsreaktioner«.

Det oplyser tilsynet i en pressemeddelelse.

Finanstilsynet har fra november 2018 og frem til samme måned i år udført inspektioner i Danske Bank, som har afsløret flere mangler hos landets største bank.

»Finanstilsynet fandt betydelige mangler i Danske Banks markedsovervågning, eftersom omfanget og dækningen af bankens markedsovervågning ikke står i et rimeligt forhold til omfang og størrelse af bankens forretningsaktiviteter,« skriver tilsynet og fortsætter:

»Derfor har Finanstilsynet givet Danske Bank påbud om at indføre ordninger og systemer, som sikrer, at markedsovervågningen dækker alle ordrer og transaktioner, som Danske Bank foretager med finansielle instrumenter.«

Ifølge pressemeddelelsen fandt tilsynet også mangler i Danske Banks automatiserede alarmer for markedsmisbrug, ligesom banken har fået påbud om at indføre ordninger og systemer, som sikrer, at markedsovervågningen dækker alle ordrer.

»Inspektionen har givet anledning til, at Finanstilsynet har iværksat yderligere undersøgelser af bankens markedsovervågningsfunktion på baggrund af de omfattende og væsentlige mangler i bankens markedsovervågning og systemunderstøttelse,« oplyser tilsynet.

Hos Danske Bank oplyser chief compliance officer Philippe Vollot, at banken nu reagerer på Finanstilsynets kritik.

»Vi tager tilsynets redegørelse til efterretning og vil tage de nødvendige tiltag for at sikre, at tilsynets påbud bliver efterlevet. Påbuddene vedrører vores markedsovervågningsfunktion, og vi har i 2019 investeret betydeligt i at styrke området. Vi er enige i, at der er behov for yderligere forbedringer og vil gennemføre disse i tæt dialog og samarbejde med Finanstilsynet,« skriver han i en kommentar til Finans.