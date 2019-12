Aktiemarkederne sendt mod himlen: »De globale investorer har fået to af de største julegaver på deres ønskeliste«

En potentiel handelsaftale og et britisk valg, der fjerner en del af usikkerheden om brexit, har sendt aktiemarkederne på himmelflugt.

På en af årets største julefrokostdage er der kommet to nye grunde til at hæve glasset og skåle - i hvert fald hvis man har aktier i porteføljen.

De globale aktiemarkeder har nemlig fået to tidlige julegaver, som lige nu får aktierne til at stige kraftigt.

Dels har Boris Johnsons jordskredssejr ved det britiske valg skabt lettelse, fordi den med al sandsynlighed sikrer, at Johnsons Brexit-aftale med EU kan opnå et flertal i det britiske parlament inden deadline den 31. januar næste år.

Derudover forlyder det, at USA og Kina skulle være nået til enighed om første fase af en handelsaftale. Kilder siger til nyhedsbureauet Bloomberg, at aftalen »i princippet« er på plads, og at den nu kun afventer præsident Donald Trumps underskrift.

Samtidig skriver Reuters, at USA har tilbudt at reducere eksisterende toldafgifter på kinesiske varer med helt op til 50 pct. og suspendere nye toldafgifter for at få aftalen til at træde i kraft søndag.

»De globale investorer har fået to af de største julegaver på deres ønskeliste, og de burde værdsætte det, i alt fald i et stykke tid. Globale aktieindeks som MSCI World bør sætte flere rekorder,« siger senioranalytiker Sean Callow fra Westpac i Sydney til Reuters.

De asiatiske aktier stryger fredag mod en otte måneders top. Futures for de store amerikanske aktieindeks stiger omkring 0,4-0,5 pct.

»Vi vil også se pæne kursstigninger på europæiske aktier i dagens løb (ikke mindst pga. nyhederne om en våbenhvile mellem USA og Kina), selvom det britiske aktiemarked vil løftes i mindre grad pga. det styrkede pund. Et styrket pund betyder nemlig en forværring af de store selskabers konkurrenceevne, da de henter deres omsætning i udlandet,« skriver Andreas Østerheden, chefstrateg i Nordea, i en kommentar.